Même CNN ne l’achète pas : Kamala affirme qu’elle ne se demande pas si Biden fonctionnera en 24

Juste au moment où les livres étaient sur le point de se fermer sur le Mensonge politique de l’année 2021, une nouvelle entrée se fraye un chemin !

Apparaissant dans l’émission New Day de CNN vendredi matin, Tarini Parti du Wall Street Journal a discuté de son entretien avec Kamala Harris. Lorsque Parti a demandé à Harris si elle supposait que Biden se présenterait en 2024, Harris a répondu :

On dit souvent que lorsque quelqu’un fait précéder une déclaration par « Je vais être franc » ou « Je vais être honnête », il y a fort à parier qu’il est sur le point de déclencher un énorme scandale. Ainsi, lorsque quelqu’un fait un pas supplémentaire en ajoutant qu’il sera «très honnête» et lorsque la personne en question est peut-être le politicien américain le plus effrontément ambitieux, les chances qu’il dise la vérité diminuent jusqu’au point de fuite.

Émettre une affirmation si fausse et transparente, qui a même fait sourire les membres des médias libéraux, est une preuve supplémentaire qu’au-delà d’être incompétente dans l’essentiel de son travail, Kamala Harris est une pauvre politicienne. Comme le langage corporel et l’expression faciale du co-animateur John Berman l’ont clairement indiqué [see screencap], il y avait une ambiance de scepticisme sur le plateau concernant l’affirmation absurde de Harris.

Ayez pitié des pauvres démocrates : quand il s’agit de leur candidat à la présidentielle de 2024, ils sont pris entre le Scylla du bidon gâteux et le Charybde du caquetant Kamala.

Là encore, quelqu’un qui attend avec impatience dans les coulisses… avec un tailleur-pantalon repassé et prêt !

Voici la transcription.

CNN

Nouveau jour

17/12/21

6 h 23 HE

JOHN BERMAN : La vice-présidente Kamala Harris a accordé une large interview au Wall Street Journal. Parmi les sujets abordés, l’élection de 2024. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que Biden se présenterait à nouveau, Harris a répondu: « Je serai très honnête, je n’y pense pas, et nous n’en avons pas parlé non plus.

Nous rejoignons maintenant, le journaliste qui a fait cette interview, Tarini Parti, journaliste du Wall Street Journal à la Maison Blanche. C’était intéressant ! Il y avait tellement de choses sur cet échange qui sont intéressantes, n’est-ce pas ? C’est la non-réponse mais la réponse. Je ne vais pas dire directement que je pense qu’il se présente. Mais alors je vais aussi dire que nous n’en avons pas parlé. Beaucoup de choses à digérer là-bas.

TARINIA PARTI : Beaucoup à digérer. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c’est que je lui ai en fait demandé deux fois. Je lui ai d’abord demandé si elle avait parlé au président, si le président lui avait dit qu’il avait l’intention de se présenter. Et elle a dit, tu sais, je veux être très clair à propos de ça. Nous n’en avons jamais parlé. Je n’y ai pas pensé. Nous nous concentrons sur des questions importantes comme la pandémie, l’économie.

Et puis je lui ai encore demandé, mais vous supposez que le président se présente ? Et elle a encore répété cette réponse. Donc, certainement très intéressant ici. Et nous avons entendu de ses partisans au cours de la dernière année qu’elle marche en quelque sorte sur cette ligne fine où elle ne veut pas sembler trop ambitieuse politiquement. Parce qu’évidemment, elle s’est présentée à la présidence dans le passé contre le président actuel, et elle ne veut pas l’éclipser. Alors, elle essaie d’en parler avec prudence. Mais cela a fini par ouvrir plus de questions avec cette réponse qu’elle a donnée.

. . .

KARINE JEAN-PIERRE : Je peux seulement dire ce que Jen a dit, et ce que le président a dit lui-même, qu’il envisage de se représenter en 2024. Je n’ai plus rien à ajouter. .

. . .

KAITLAN COLLINS : La Maison Blanche semble donc présenter cela comme une réponse assez simple par oui ou par non.

PARTI : Et cela devrait être un oui ou un non. J’ai fait cette interview mercredi. Jen Psaki, dès lundi, alors qu’il y avait des rapports et des spéculations sur d’autres démocrates envisageant potentiellement de se présenter au cas où Biden déciderait de ne pas se présenter, elle l’a de nouveau arrêté et a déclaré qu’il avait l’intention de se présenter. . . Je pense que ce que le vice-président essayait peut-être de faire était simplement, encore une fois, vous savez, d’essayer de rester concentré sur les problèmes et de dire que c’est de cela qu’ils parlent. Et ils ne parlent pas vraiment de politique. Mais bien sûr, c’est très notable s’ils n’ont en fait jamais parlé de 2024.

BERMAN : Même en entrant dans votre entretien, Je suis sûr que vous avez posé cette question et que vous vous attendiez à la réponse la plus simple, qui est ouais, ouais, vous savez. Puis elle dit ce qu’elle dit et tu te dis, oh, vraiment ?

PARTI : C’est exactement ça. Et c’est pourquoi j’ai suivi et lui ai demandé à nouveau juste pour être sûr. Et j’ai été surpris qu’elle donne la même réponse.