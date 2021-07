Même dans la mort, le règne de Hank Williams a continué

La mort de Hank Williams le jour du Nouvel An, 1953 était une tragédie bien trop prévisible, compte tenu de ses antécédents d’abus d’alcool et de drogues. Mais au contraire, cela n’a fait qu’augmenter sa stature d’artiste d’enregistrement et, au fil des ans, une véritable légende de la musique country.

Dans la période qui a immédiatement suivi son décès, Williams a eu pas moins de quatre succès nationaux n ° 1 d’affilée en 1953. Cela s’est ajouté aux sept qu’il a accumulés au cours de sa vie. Viennent ensuite deux autres hits du Top 10 avec d’autres sorties posthumes, dont “Blues fatigué de Waitin’» a été publié par MGM le 8 juillet de la même année.

Probablement enregistrée en tant que démo en 1951 aux Castle Studios de Nashville, la chanson a été complétée par le groupe de Hank, les Drifting Cowboys. Après le décès de Williams, le groupe travaillait maintenant principalement pour la star montante de la country Ray Price, qui avait obtenu ses deux premiers succès dans le Top 10 en 1952. Price, en effet, a sorti la première version commerciale de “Weary Blues” dans le à l’automne 1951, juste avant sa percée commerciale sur Columbia Records.

De nombreuses reprises de « Weary Blues »

La chanson, mettant en vedette le yodel plaintif et distinctif de Williams, a été soutenue par la sortie 78 tours de “I Can’t Escape From You”. Cela est entré dans le classement des pays en octobre, et bien qu’il n’ait été répertorié dans l’enquête de Billboard que pendant deux semaines, il a atteint le n ° 7 “Weary Blues From Waitin'” a ensuite été repris par une gamme d’artistes de Ronnie Hawkins à Del Shannon. Une version en duo de 1967 par Bob Dylan et Joan Baez a ensuite été publié sur le 12e volume de la série Bootleg de Dylan.

Dylan a également interprété la chanson en concert et le fils de Hank, Hank Williams Jr., a enregistré le numéro. Il a également dessiné une version instrumentale du magicien de la guitare Duane Eddy et une autre de la reine du rockabilly Wanda Jackson.

