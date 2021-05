Même Drew Barrymore rejoint l’engouement pour les friteuses sans huile et partage même ses astuces | La technologie

Les friteuses sans huile continuent de gagner du terrain et certaines célébrités les utilisent et partagent leurs conseils de cuisine.

La révolution que certains appareils électriques provoquent dans les cuisines change dans le bon sens le régime alimentaire des gens. Le dernier est celui qui vient avec friteuses sans huile, appareils très faciles à utiliser qui peut également être utilisé pour préparer des recettes aussi vite qu’elles sont saines en évitant l’utilisation généralisée de l’huile.

Dans notre cas, nous avons fait écho à l’atterrissage massif de ces appareils et publié un guide d’utilisation et d’achat de friteuses sans huile où nous avons expliqué tout ce qu’il faut savoir à leur sujet et comment les utiliser. Mais les nouvelles continuent à venir et le dernier a à voir avec Drew Barrymore elle-même.

L’actrice populaire annonce depuis longtemps qu’elle utilise ces friteuses et affirme que «ce sont vraiment les appareils du moment. Je pense parce qu’ils sont innovants et différents», selon People. Tellement que a créé sa propre gamme d’ustensiles de cuisine Beautiful Kitchenware.

À votre avis, ces friteuses sans huile sont très utiles car Ils vous permettent de cuisiner de manière très simple même si ce n’est pas votre truc de passer des heures dans la cuisine. Obtenir de nouvelles textures auparavant coûteuses a été laissé pour compte avec des friteuses et est à la portée de tous.

L’actrice bien connue aussi partage des photos sur son compte Instagram où il pose avec des friteuses sans huile, comme vous pouvez le voir.

A tout cela s’ajoute qu’il a commencé à partager certaines de ses astuces et recommande avant de mettre les aliments dans des friteuses sans huile, d’en retirer autant d’humidité que possible. Cela leur permettra de mieux frire et d’éliminer complètement la possibilité de les cuire à la vapeur, comme c’est le cas avec certains légumes et viandes.

Le cas de Drew Barrymore n’est pas unique, les friteuses sans huile gagnent beaucoup de marché et il est de plus en plus courant de les voir dans les cuisines de toutes sortes de personnes, car aussi Il faut ajouter à leurs nombreux avantages qu’ils sont particulièrement abordables.