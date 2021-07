Même endroit, même heure et… script différent ?

01/07/2021 à 18h00 CEST

Pour la deuxième saison, le Red Bull Ring accueille deux Grands Prix consécutifs de Formule 1. En Styrie dimanche dernier, Max Verstappen a fait une véritable démonstration de force. Désormais, Mercedes et Lewis Hamilton recherchent des solutions d’urgence pour éviter une répétition du scénario ce week-end en Autriche. De plus, d’autres facteurs entreront en jeu : les risques de pluie augmentent, il y aura une stratégie pneumatique différente (leur durée de vie sera réduite avec les nouveaux composés sélectionnés par Pirelli) et cent mille fans sont attendus dans les tribunes.

Les deux courses de l’an dernier sur le circuit de Spielberg, propriété de Red Bull, ont laissé pas mal de différences et deux vainqueurs différents (Bottas et Hamilton) bien que Mercedes dominait. Verstappen, qui mène le championnat du monde avec 18 points d’avance (156-138) sur Hamilton, prévient que «ce serait une erreur de penser que nous allons gagner à nouveau facilement, que la course sera la même que la précédente. une. Tout le monde aura appris de ce qu’ils n’ont pas si bien fait la semaine dernière. Et cette fois, nous roulerons avec des composés plus tendres. J’espère que tout le monde est plus proche de nous ce week-end ; C’est ce qui arrive généralement lorsqu’il y a deux courses d’affilée sur la même piste & rdquor;, souligne-t-il.

A la recherche de réponses

Hamilton Il n’y voit pas si clair et reconnaît que le pilote néerlandais de 23 ans a placé la barre plus haut par rapport à ses précédents rivaux, Rosberg et Vettel en 2017 et 2018. L’Anglais, qui brigue cette saison sa huitième couronne, un record absolu. en F1, n’a plus gagné depuis le GP d’Espagne, début mai. J’ai vu le pouls niveau avec Max jusqu’à Monaco. Depuis lors, Red Bull a pu enchaîner quatre victoires consécutives et Lewis cherche des réponses. « Au début, c’était une assez bonne bataille entre nous deux, avec des performances très égales de nos voitures, mais évidemment cela a changé. Sa vitesse en ligne droite s’est beaucoup améliorée. On ne sait pas si c’est l’aile ou le moteur & rdquor;, précise-t-il. Red Bull nie les allégations concernant les améliorations du moteur, ce qui n’est pas autorisé par la réglementation, et attribue son évolution à des facteurs aérodynamiques, à l’aileron arrière et même à l’huile “miracle” d’ExxonMobil. En Autriche, nous verrons s’ils conservent leur avantage.