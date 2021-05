Même Ferrari a essayé de retirer l’écrou de roue de Valtteri Bottas

Peu d’amour est perdu entre Mercedes et Ferrari, mais cela n’a pas empêché la Scuderia d’essayer d’aider ses féroces rivaux au Grand Prix de Monaco.

Mercedes s’est retrouvée dans une situation difficile lorsqu’une roue s’est coincée sur la voiture de Valtteri Bottas à son seul arrêt au stand prévu, le forçant à quitter la course.

Malgré les efforts des mécaniciens, le pneu avant droit a refusé de bouger et la seule option pour le Finn assiégé était de sortir de la voiture et de se retirer d’un grand prix dans lequel il courait une solide deuxième derrière le vainqueur Max Verstappen.

Et ce n’est pas non plus l’un de ces problèmes qui a été rapidement résolu une fois la pression relâchée. Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a révélé que l’écrou incriminé avait été si têtu que la roue devrait être «rodée… à l’usine».

C’était aussi malgré les efforts d’une source d’assistance inhabituelle – à savoir Ferrari, bien évidemment bien après la fin de la course.

Motorbox cite Toto Wolff, directeur et copropriétaire de l’équipe Mercedes F1: «Le pistolet a rendu l’écrou de roue complètement rond.

«Je n’ai jamais rien vu de tel. Il n’en reste plus rien. Valtteri nous a dit qu’il pouvait voir les copeaux de métal s’envoler.

«Le pneu est toujours sur la voiture. Ferrari nous a également aidés avec du matériel lourd.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Nous nous attendons à ce que Mercedes en révèle davantage lors de la publication de ses informations de débriefing après la course, mais Allison a déjà donné un aperçu détaillé de ce qui s’est passé lors de l’arrêt aux stands bâclé.

«Si nous n’obtenons pas tout à fait le canon du pit-stop proprement sur l’écrou, il peut s’écailler les faces d’entraînement de l’écrou», a-t-il expliqué.

«Nous appelons cela l’usinage de l’écrou. C’est un peu comme lorsque vous prenez un tournevis cruciforme et que vous ne l’obtenez pas carrément dans la croix du tournevis.

«Compte tenu de la puissance du pistolet, vous pouvez vous retrouver sans visage de conduite et vous simplement usiner l’écrou à un endroit où il ne reste plus rien à saisir, et c’est ce que nous avions.

En ce qui concerne le pistolet d’arrêt au stand qui n’était pas proprement sur l’écrou, Wolff a déclaré que Bottas était en partie responsable – pour s’être légèrement éloigné de ses marqueurs.

“Valtteri s’est arrêté un peu trop tôt”, a déclaré Wolff, cité par Auto Motor und Sport.

«Cela signifiait que le mécanicien devait appliquer la clé à chocs à un angle. L’angle inconfortable a endommagé l’écrou de roue et nous n’avons pas pu le faire tomber.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!