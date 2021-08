Même ‘Field of Dreams’ ne peut pas arrêter la défaite d’un autre Yankees .

DYERSVILLE, Iowa – Eh bien, le jeu correspondait au lieu et au battage médiatique, ce n’est pas une tâche facile.

C’est peut-être pour cette raison que les Yankees avaient l’air beaucoup moins tristes jeudi soir que nous ne les avons vus à des moments plus tôt au cours de cette saison qui a viré entre livre de contes et conte d’horreur pour eux.

Dans les instants qui ont suivi le circuit de deux points de Tim Anderson en neuvième manche contre Zack Britton, qui a neutralisé un retour convaincant et a infligé aux Yankees une défaite de 9-8 aux White Sox lors du premier match « Field of Dreams », l’équipe qui a transformé la «perte de frappe» en une forme d’art a permis aux détails sanglants de se fondre dans l’expérience globale captivante, tout comme vous pourriez essayer de glisser une pilule dans les croquettes de votre chiot.

“Nous sommes ici avec des affaires à faire et ces matchs sont énormes, il est donc difficile de revenir ici après une défaite difficile, après avoir l’air de l’avoir volé”, a déclaré Aaron Boone. «Mais cela dit, c’était un cadre aussi spécial et époustouflant pour un match de baseball dont je me souviendrai jamais avoir fait partie. … C’est probablement un moment fort dont je me souviendrai toute ma vie.

Peut-être qu’il aurait pu se classer encore plus haut si Boone avait opté pour Jonathan Loaisiga plutôt que Britton, qui a eu du mal à atteindre une MPM de 6,32 cette saison entre des passages sur la liste des blessés. Bien sûr, les Yankees doivent envisager un interrupteur plus proche pendant qu’Aroldis Chapman guérit sur la liste des blessés.

Pourtant, regardez, si les Yankees ont surmonté certaines de leurs autres pertes brutales, dont beaucoup sont également alimentées par les tactiques douteuses de l’enclos des releveurs de Boone, qui peut dire qu’ils ne peuvent pas dépasser celle-ci, en particulier sur un site défini par l’espoir et la rédemption ?

Kyle Higashioka ne peut que regarder Tim Anderson célébrer son circuit gagnant de deux points lors de la neuvième manche de la défaite 9-8 des Yankees contre les White Sox dans le match “Field of Dreams”. NY Post: Charles Wenzelberg

“Celui-ci ne se classe pas avec certains de ceux que nous avons eus”, a déclaré Boone. « Ils étaient les derniers debout. Nous allons passer de celui-ci comme nous l’avons fait tout au long, essayez de vous reposer ce jour de congé, revenez en arrière [to Chicago] Samedi et essayez d’aller en chercher un autre.

“Il ne se classe pas parmi les premiers”, a convenu Giancarlo Stanton, “vu comment nous sommes revenus.”

Ce fut un sacré retour – une fureur à deux points et quatre points contre le plus proche des White Sox All-Star Liam Hendriks qui a d’abord présenté des circuits de deux points d’Aaron Judge (qui a terminé la journée avec deux explosions et cinq points produits) puis par Stanton, captivant la foule. Mis à part les décisions de Boone, la réponse finale des White Sox correspondait certainement au cadre.

“En quelque sorte le plus haut et le plus bas ultime”, a déclaré Brett Gardner. «Des défaites difficiles, évidemment une longue saison et des choses se passent, mais là où nous sommes au classement, nous manquons de temps. Nous devons mieux jouer.

Même Gardner, cependant, a reconnu que la nuit était “vraiment spéciale pour en faire partie”. Vous auriez dû voir les escouades des White Sox et des Yankees alors qu’elles montaient sur le stade pour la première fois. Contrairement à leurs homologues de cinéma, la plupart de ces gars tenaient leur téléphone portable et filmaient ce qu’ils voyaient devant eux.

“Ma bobine de caméra est à peu près pleine en ce moment”, a déclaré Hendriks.

Après que les deux équipes aient posé pour des photos dans leurs uniformes d’antan – reconnaissons que le swoosh Nike sur le devant les a vraiment enlevés – ils ont tous fait le tour du champ de maïs. Ils ont émergé après avoir perdu leur sens de l’orientation, avec des agents de sécurité là-bas pour les guider vers leurs clubs. Et avec deux Yankees retournés, qui resteront anonymes pour leur propre protection, revenant tout droit dans plus de maïs avant de se rendre compte de l’erreur de leurs voies.

Avant de céder le terrain aux joueurs, la star du film Kevin Costner, qui était le maître de cérémonie de facto de la cérémonie d’avant-match, a peaufiné certains dialogues célèbres du film en disant: «Est-ce le paradis? Oui c’est le cas.”

Si c’est exagéré, soyez assuré que ce sera un endroit que beaucoup de gens, qu’ils soient joueurs ou fans, travailleront très dur pour voir de première main. Cela pourrait même rendre une perte difficile à digérer. Plus facile à oublier ? Pour cela, il faudra attendre la prochaine performance des Yankees.