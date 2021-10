Même Google pense qu’il est temps de passer d’Internet Explorer 11

Le navigateur gériatrique ne prendra pas en charge l’expérience Google complète

Internet Explorer a connu une bonne course, mais il essaie de secouer sa réputation douteuse depuis des années. Malgré les efforts de pari de Microsoft, l’utilisation d’un navigateur tiers sur votre PC est devenue une nécessité pour beaucoup d’entre nous. Google a finalement fini par tuer Internet Explorer au profit de Microsoft Edge, et la dernière version d’Internet Explorer que nous avons obtenue est sortie en 2013 avec Windows 8.1. Nous sommes maintenant en 2021, et il est grand temps de passer à autre chose, donc même la recherche Google abandonne la prise en charge du navigateur gériatrique.

Lorsque vous accédez à Google à partir d’Internet Explorer 11, vous ne pourrez plus accéder au site de recherche complet, selon 9to5Google. La société ne coupe pas complètement l’accès (et paralyse ainsi le navigateur), mais vous vous retrouverez avec une expérience Google de secours et simplifiée, capable d’effectuer des recherches de base, mais pas beaucoup plus.

Pourquoi cela arrive-t-il? Selon Malte Ubl, ingénieur logiciel chez Google, l’équipe de recherche a effectué une évaluation interne et a constaté qu’il ne vaut tout simplement pas la peine de soutenir IE11 si elle veut continuer à développer l’expérience Web. Les utilisateurs qui sont trop têtus pour passer à un nouveau navigateur ou système obtiendront cette expérience de secours, ce n’est donc pas comme si Google expulsait quelqu’un. Mais c’est essentiellement la façon dont Google vous dit que vous devez passer à autre chose.

Microsoft met officiellement le dernier clou dans le cercueil d’Internet Explorer le 15 juin 2022, lorsqu’il supprimera le logiciel de toutes les versions grand public de Windows 10 (il est toujours livré avec Windows 10 en tant que “solution de compatibilité” pour les sites Web hérités, mais Edge a maintenant un “mode IE” pour cela).

Windows 11, la prochaine version majeure du système d’exploitation de Microsoft, ne sera pas livré avec Internet Explorer par défaut, livré uniquement avec Microsoft Edge. L’utilisation d’Internet Explorer pour essayer d’accéder à de nombreux sites Web modernes peut également entraîner une expérience moins qu’idéale, et bientôt, cela pourrait également devenir assez dangereux.

Compte tenu de tout cela, nous devons être d’accord avec Google ici : il est temps.

