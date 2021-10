Même Google veut que vous achetiez un Samsung pliable – pour l’instant

Dépliez cet argent et sortez l’un de ces bébés aujourd’hui

Avec l’apparition du smartphone pliable et de tous les écrans qu’il peut contenir sur autant d’espace de surface, Google ressent le besoin de mettre en évidence ce que les propriétaires de Samsung Galaxy Z Flip3 et Fold3 peuvent faire avec ses services.

La société a mis en place un nouveau site de démarrage With Google montrant comment vous pouvez utiliser YouTube, Duo, Maps et même profiter de Google Play Pass sur les nouveaux téléphones pour le travail et le plaisir.

En haut de la page, vous trouverez où acheter l’un de ces nouveaux phablets – Samsung, AT&T, T-Mobile et Verizon, pour être précis – une fois que vous aurez fini de réfléchir à ce qu’ils ont à offrir.

Curieux de connaître le Z Flip 3 ? Vous pourrez appeler des amis sur Duo, créer le prochain clip viral YouTube Shorts et naviguer dans le monde réel dans Google Maps AR. Vous découvrirez également les caméras du téléphone, l’écran de 7,6 pouces et la connectivité rapide 5G et Wi-Fi 6E.

Mais la vente la plus difficile vient avec le Z Fold3 à 1 800 $. Non seulement vous êtes censé être multitâche tout le temps, qu’il s’agisse d’envoyer des SMS à vos amis tout en regardant une vidéo YouTube ou de sauter entre Maps, un appel Duo et Calendrier, vous obtenez également Google Play Pass dans votre visage. Avons-nous mentionné que vous pouvez connecter un contrôleur Bluetooth à votre téléphone et obtenir une batterie toute la journée de cette chose ? Juste quelques-uns des nombreux points chargés pour le produit le plus sophistiqué.

Vraisemblablement, il y aura des publicités menant les gens sur ces éclaboussures (des publicités pour une publicité, oh mon dieu), auquel cas ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

Profitez de la collaboration tant qu’elle dure, car vous ne verrez probablement pas Google fouetter les produits Samsung s’il peut commencer à fabriquer ses propres trucs pliables.

