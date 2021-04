Même Gretchen Whitmer ne veut pas plus des verrouillages du CDC ⋆ .

par Ryan McMaken, Mises Institute:

L’État américain où le nombre de cas de covid-19 croît le plus rapidement est un État qui a connu certains des verrouillages et restrictions covid les plus durs et les plus longs: le Michigan.

Au 20 avril, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas de covidus au Michigan était de 790 par million. Ce taux est plus élevé que dans tout autre État américain et il est plusieurs fois plus élevé que le taux de cas du Michigan il y a un an. C’est comparable à ce qu’il était au début des saisons du rhume et de la grippe l’automne dernier, lorsque Whitmer a émis des ordres pour une nouvelle série de fermetures d’entreprises.

En d’autres termes, si Whitmer utilisait les mêmes paramètres qu’elle utilisait pour justifier les verrouillages dans le passé, elle imposerait absolument des verrouillages très stricts maintenant. Franchement, les nombres de cas au Michigan sont terribles par rapport aux normes de ceux qui utilisent les nombres de cas pour pousser plus de restrictions covid.

Pour le moment, le Michigan est sous un verrouillage partiel, avec une capacité de restauration de 50 pour cent et une pléthore de règles toujours en place sur la taille des dîners domestiques et des barbecues dans la cour. Les mandats de masque sont partout. Pourtant, malgré la nette tendance à la hausse des cas, Whitmer résiste aux appels de l’administration Biden et du CDC pour imposer une nouvelle ordonnance de maintien à la maison aux habitants du Michigan. Whitmer dit maintenant que les résidents du Michigan peuvent faire confiance à leur propre bon sens et à leur bon jugement:

Le changement de politique à lui seul ne changera pas la donne…. Nous avons besoin que chacun intervienne et assume sa responsabilité personnelle ici.

C’est certainement le contraire de ce qu’elle disait il y a un an. Au printemps dernier, il était absolument hors de question de permettre aux gens d’exercer leur «responsabilité personnelle», et le «changement de politique» était la chose la plus importante au monde. Pour Whitmer et les passionnés de verrouillage, les verrouillages étaient synonymes de contrôle réussi de la maladie, pur et simple. La discrétion personnelle des citoyens ordinaires ne doit absolument pas être tolérée.

En effet, pendant une grande partie de 2020, Whitmer a semblé se réjouir de fustiger les contrevenants à ses nombreux décrets et de faire la leçon aux contribuables du Michigan presque quotidiennement sur la nécessité de rester à la maison et d’éviter tout voyage. Ne pas tenir compte de ses paroles, le récit est allé, était de «tuer grand-mère».

Alors pourquoi a-t-elle changé son air? Le fait est que les attitudes du public à l’égard des covid évoluent rapidement et Whitmer veut rester au pouvoir. Après tout, il n’a jamais été question de «science». C’était à propos des gouverneurs donnant à la foule ce qu’elle voulait.

Les peurs du public s’évaporent

Il fut en effet un temps où probablement une majorité d’Américains étaient assez effrayés – ou à tout le moins très préoccupés – par le risque potentiel de covid. Après tout, les médias ont donné un rythme quotidien sur les hôpitaux qui étaient débordés et où les corps s’entassaient littéralement.

On nous a assuré que c’était «le fléau du siècle» et que ce serait comparable à l’épidémie de grippe de 1918-1919. On nous a également assuré que les endroits soumis à des fermetures strictes feraient beaucoup moins de morts que les endroits suffisamment «imprudents» pour ne pas forcer leurs populations à une longue période d’assignation à résidence.

Ce que nous avons fini avec, c’était la règle de la foule. Les politiciens pouvaient faire à peu près tout ce qu’ils voulaient tant que cela était censé être au nom de l’arrêt du virus. La plupart du public s’est félicité de cela ou a calmement acquiescé. L’idée de «la primauté du droit» est complètement passée par la fenêtre. Tout ce qui comptait, c’était «faire quelque chose».

Cela semble maintenant difficile à croire, mais il fut un temps où des gens comme Anthony Fauci affirmaient que les ordonnances de maintien à la maison devraient être en place pendant un an ou plus pour qu’une majorité de la population puisse être vaccinée. Jusque-là, nous a-t-on dit, nous devrions tous nous habituer à la mise en quarantaine et à regarder Netflix de façon excessive jour après jour. Pour beaucoup de gens, cela semblait plausible, et beaucoup seraient toujours prêts à accepter un tel plan. Mais leur nombre diminue. Selon Gallup le mois dernier, le pourcentage d’Américains qui pensaient que la situation de la maladie s’aggravait s’est effondré à 7%.

Et alors que la peur générale s’est dissipée, la conviction que les verrouillages sauvent des vies a également été battue.

Les verrouillages sauvent des vies? Où?

Parmi les responsables gouvernementaux les plus engagés, comme Fauci, l’histoire reste inchangée: c’est l’évangile que les verrouillages réduisent les cas de covid et les décès de covid. Pourtant, cette hypothèse s’est avérée être basée sur aucune preuve réelle, et en regardant dans tout le pays, nous voyons que les États avec les verrouillages les plus stricts ont souvent certaines des pires épidémies de covid.

Par exemple, regardons les nombres de cas de covid au 20 avril. Au Texas, le nombre total de nouveaux cas (moyenne mobile sur sept jours) le 20 avril était de 3 004. Cela équivaut à environ 103 par million. Maintenant, regardons le Michigan, où une variété de mandats de masque stricts et de verrouillages partiels se poursuivent. Au Michigan, la moyenne mobile sur sept jours des nouvelles infections au 20 avril était près de huit fois pire qu’au Texas. Il a également toujours été le cas que de nombreux États avec des verrouillages stricts et durables – par exemple, New York, New Jersey, Massachusetts – ont fait le pire en ce qui concerne les cas de covid et les décès. Il est facile de voir ces données et de tirer une conclusion très plausible: les verrouillages et les décès de covid ne sont pas vraiment corrélés du tout.

L’opposition politique grandit

De plus, il est prouvé que l’opposition politique fait enfin quelque chose. Comme je l’ai noté la semaine dernière, plus de deux douzaines d’États américains ont maintenant une législation en attente pour limiter les pouvoirs des gouverneurs qui insistent pour statuer par décret et imposer des réglementations et des mandats sans fin sur les entreprises et les citoyens des États. Dans certains cas, les législatures ont annulé les vetos des gouverneurs de leur propre parti. En Californie, une élection de rappel contre Gavin Newsom prend de l’ampleur. Les électeurs du Michigan sont en passe d’abroger les fondements juridiques des déclarations d’urgence dans l’État. À New York, Andrew Cuomo – qui était autrefois salué comme un héros pour avoir imposé des verrouillages stricts – fait maintenant face à des appels à la démission en raison de plaintes pour harcèlement sexuel. Il est vrai que Cuomo n’est pas assailli pour les verrouillages qu’il a imposés. Mais il est apparemment vrai qu’un nombre décroissant d’électeurs new-yorkais sont impressionnés par les performances de Cuomo l’année dernière lors de conférences de presse quotidiennes haranguant les New-Yorkais qui n’ont pas respecté ses décrets. Les gens avancent.

