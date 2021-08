Même Jen Psaki nous l’a dit – RedState ⋆ .

in

Il y a eu un débat quant à savoir qui est responsable de ce gâchis créé par l’administration Biden.

La direction militaire lui a-t-elle donné de mauvais conseils et c’est pourquoi tout a mal tourné ? Ou est-ce que tout dépend de Biden et que la direction militaire est simplement lâche en ne démissionnant pas et en l’appelant?

Il y a un problème plus important ici : Joe Biden ne pense pas que quelque chose s’est mal passé. Il nous a dit qu’il pense que tout cela n’est que des conséquences normales du sevrage. Il a répété à plusieurs reprises qu’il avait raison, rejetant le fait qu’il y avait eu quelque chose de mal fait. C’est juste séparé de la réalité.

De Mediaite :

Psaki a été interrogé vendredi sur les membres du Corps des Marines critiquant les principaux généraux sur les réseaux sociaux. La correspondante anglaise d’Al Jazeera, Kimberly Halkett, a demandé : « Est-ce que [the president] croire qu’il a été mal conseillé ? Et demandera-t-il la démission de ses généraux étant donné le coût élevé des vies américaines et afghanes ? » “Non à ces deux questions”, a répondu Psaki.

Cela signifie donc qu’il approuve toutes les actions, refusant de faire payer qui que ce soit. Il a explicitement approuvé les décisions. Tout dépend de lui maintenant.

Maintenant, comme nous l’avons dit, il y a eu des décisions militaires incroyablement mauvaises ici, notamment l’abandon de la base aérienne de Bagram, ce qui aurait été bien mieux pour les évacuations et pour la protection des militaires lorsqu’ils faisaient leur travail. Des gens sont morts parce que Joe Biden a rejeté cette option, affirmant qu’il faudrait déployer plus de troupes et que cela pourrait contrarier les talibans. Encore une fois, l’une des choses que nous avons vues à plusieurs reprises avec Barack Obama, mais bien pire avec Biden : être averse au risque. Il n’aurait même pas donné son feu vert au meurtre d’Oussama ben Laden. Mais ne pas agir peut avoir des conséquences beaucoup plus néfastes, comme nous l’avons vu, y compris des personnes qui profitent de vous parce qu’elles savent que vous avez une aversion pour le risque.

Il y avait 2500 soldats en Afghanistan lorsque Biden a pris ses fonctions. Selon les rapports, le général Frank McKenzie, commandant des forces américaines au Moyen-Orient, le général Austin Miller, commandant des forces de l’OTAN en Afghanistan, et le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ainsi que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin voulait tous garder 2 500 soldats en Afghanistan pour maintenir la stabilité qu’ils avaient assurée. C’est Biden qui voulait qu’ils soient retirés, qui voulait que tout le monde sorte. Interrogé par George Stephanopoulos d’ABC, Biden a nié que l’armée lui avait dit de garder les troupes là-bas.

« Non, ils ne l’ont pas fait. C’était divisé. Ce n’était pas vrai », a déclaré Biden à George Stephanopoulos d’ABC, interrogé sur la recommandation, qui a été rapportée par le Wall Street Journal et d’autres médias en avril. Lorsqu’il a été pressé, Biden a insisté sur le fait que les chefs militaires ne se sont pas opposés à son projet de retirer toutes les troupes d’ici le 11 septembre. “Non”, a déclaré Biden à Stephanopoulos dans l’interview, dont certaines parties ont été diffusées tôt jeudi sur “Good Morning America” ​​d’ABC. “Personne ne m’a dit ça dont je me souvienne.”

Les dirigeants militaires ont la responsabilité de ne pas faire plus pour faire obstacle à ce qu’ils devaient savoir être des décisions monstrueusement mauvaises. Si l’un d’entre eux avait démissionné et avait fait une grosse puanteur, cela aurait pu arrêter une partie du désastre et sauver des vies. Mais comme l’a souligné LTC Stu Scheller, ils n’ont pas eu le courage de défendre ce qui était juste. Il l’a fait, en soulignant leurs échecs. Il a été relevé de ses fonctions, ils sont toujours en charge.

Comme je l’ai souligné précédemment, ce gâchis de ce retrait était intentionnel par Biden. Il avait toujours eu l’intention de tout retirer et d’absorber quelles que soient les conséquences, car il ne pensait pas qu’il y aurait beaucoup de conséquences. “F ** k ça”, a-t-il dit à propos des obligations envers les alliés, d’autres “s’en sont tirés sans encombre” en ce qui concerne le Vietnam. En effet, il est si vieux qu’il était également l’une des personnes responsables de l’échec de Saigon. Il n’avait pas de boussole morale alors non plus.

C’est tout le problème ici. Le vieil « rassembleur » « empathique » est et a toujours été un vieil homme méchant qui ne se soucie pas vraiment de quelqu’un d’autre que lui-même.