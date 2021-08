Même JPMorgan est devenu haussier, déclarant maintenant “La phase précédente de faiblesse de la demande est terminée”

in

« Impulsion importante » considérée dans les contrats à terme comme un fort rebond de la crypto « a pris la plupart des investisseurs par surprise », d’autant plus sur ETH, dont l’OI sur CME a atteint un nouveau sommet en USD, tout en profitant d’un faible effet de levier. Dans le même temps, l’USD long continue de grimper vers de nouveaux sommets.

Bitcoin et Ether se remettent de façon spectaculaire des pertes enregistrées dans la seconde moitié de mai, tout le mois de juin et une grande partie de juillet.

Le mois d’août s’annonce enfin bien après près de trois mois de rouge, le BTC atteignant presque 48 000 $ vendredi et l’Ether grimpant à 3 330 $. La capitalisation boursière totale de la crypto vise 2,1 billions de dollars, maintenant plus proche du pic de 2,55 billions de dollars de la mi-mai.

Fait intéressant, tout comme les crypto-actifs se sont ralliés à la fin de 2020 aux ATH de 2017, cette fois, les prix se dirigent lentement vers leurs sommets de 2021 sans l’effet de levier élevé. Le PDG de FRNT Financial, Stéphane Ouellette, a déclaré en entrevue :

“En règle générale, nous considérons cela comme un rallye fort, ce qui implique que la partie levier du rallye vient plus tard.” « Si tel est le cas, ces cibles de 100 000 $ sont très raisonnables, je dirais. La dernière fois que nous avons vu un mouvement de ce petit effet de levier, nous pointions vers 20 000 $, et nous n’avons pas vraiment vu l’effet de levier entrer sur le marché de manière agressive jusqu’à ce que nous atteignions 40 000 $, ce qui nous a amené à 65 000 $.

1/ À l’approche du week-end, nous avons un financement stable et Bitcoin atteint son plafond de 46 000. L’enroulement ici me fait penser qu’il y a une bonne probabilité qu’un mouvement de taille arrive bientôt. – Avi 🦍 (@AviFelman) 13 août 2021

Sur Binance, la base quotidienne annualisée de BTC est actuellement de 3,56%, contre 41,4% à la mi-avril, qui n’était que de 0,2% fin mars juste avant son pic. Au moment de la rédaction, le taux de financement Bitcoin le plus élevé est de 0,0240% sur FTX tout en gardant environ 0,1% sur la majorité des échanges cryptographiques, selon Bybt.

Quant à l’ETH, il est de 3,72 % (7DMA, APY), alors qu’en février, il était supérieur à 50 % sur Binance contre 131 % sur Bybit et 113,7 % sur BitMEX. Actuellement, il est de 21 % sur BitMEX et de 3,72 % sur Bybit.

Pendant ce temps, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme continue de grimper ; sur les contrats Bitcoin, il est de 16,72 milliards de dollars aux niveaux de mai. Cet OI est en hausse de 57,4% par rapport au plus bas de fin juin et toujours en baisse de 39,6% par rapport au plus haut d’avril.

Quant à Ether, OI se situe actuellement à un peu plus de 9 milliards de dollars, en hausse de 104% par rapport au plus bas de fin juin mais en baisse de 22% par rapport au plus haut de mai.

Quelque chose que je n’ai pas vu mentionné est le manque de forte demande des contrats à terme @CMEGroup face à cette grande course $ BTC. La part de marché du CME dans Open Interest est passée de 19% (20 février) à 11% (13 août). pic.twitter.com/wlwC1HnPLj – Zaheer (@SplitCapital) 14 août 2021

Sur CME, l’OI sur les contrats à terme Bitcoin est de 1,71 milliard de dollars, en baisse par rapport à un sommet de 3,26 $ le 21 février, mais en hausse par rapport à 1,14 milliard de dollars le 1er juillet, ce qui représente 10,23 % de la part de marché. Contrairement à BTC, sur les contrats à terme Eth, OI sur CME a dépassé le pic du 14 mai de 607,88 millions de dollars pour atteindre 648,5 millions de dollars, soit une part de marché de 7,02 %.

Les traders sur CME clôturent également leurs positions courtes, qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis la mi-mai. Les shorts nets de Bitcoin sont tombés à 1 104 contrats contre 1 290 la semaine précédente.

Dans ce contexte, les achats nets en dollars américains ont de nouveau augmenté pour atteindre leur plus haut niveau, 3,08 milliards de dollars, depuis début mars de l’année dernière. Le positionnement sur le dollar américain a été net long pendant quatre semaines consécutives maintenant après être resté net court pendant 16 mois. Le stratège de JPMorgan, Nick Panigirtzoglou, a écrit dans son dernier rapport sur la cryptographie,

“Il y a des signes clairs d’amélioration de la demande sur les marchés à terme indiquant une demande institutionnelle croissante de crypto. Les traders dynamiques tels que les CTA ont probablement amplifié les récents mouvements de prix de la cryptographie, car les signaux de dynamique de la période de rétrospection plus courte sont passés du territoire négatif au territoire positif pour le bitcoin et l’ethereum. C’est généralement à ce moment-là que l’impact des traders de momentum se fait principalement sentir car ils sont obligés de sortir des positions courtes et de commencer à construire des positions longues.

Selon le stratège, l’achat institutionnel de crypto s’est inversé et a augmenté après plusieurs mois d’activité en sourdine.

En effet, « le fort rebond des marchés de la crypto au cours des trois dernières semaines a surpris la plupart des investisseurs », a écrit Panigirtzoglou.

JPM voit maintenant une « impulsion significative » dans les futurs. Ils sont désormais également revenus en arrière, ce qu’ils considéraient auparavant comme un signal baissier. Au début du mois de juin, en revanche, le trader CL d’eGirl Capital avait déclaré que le désir de BTC à chaque fois qu’il était en déport entraînait des bénéfices importants.

Désormais, JPM affirme également « que la phase précédente de faiblesse de la demande est terminée ».

Bitcoin BTC

46 874,77 $

+0.77%

+1,15%

+7.87%

Ethereum ETH

3 269,00 $

+1,08 %

+1,89 %

+6.03%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.