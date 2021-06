Même Kevin Alejandro de Lucifer était confus à propos de la torsion de la saison 5 de Dan

On ne sait pas ce qui se passera dans la saison 6 ou comment exactement l’histoire de Dan se poursuivra au lendemain de sa mort. Il semblerait, cependant, que Dan reste toujours dans l’au-delà, et il sera intéressant de voir comment la série et les personnages gèrent cela et l’autre.

Les cinq saisons de Lucifer sont désormais diffusées sur Netflix. Il n'y a pas de date de sortie confirmée pour la saison 6 pour le moment.