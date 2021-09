Même Kim Kardashian est fan de Jennifer Lopez et Ben Affleck après que le couple a frappé le tapis rouge

La star de L’Incroyable Famille Kardashian sait certainement une chose ou deux sur le monde ayant un intérêt direct dans ses relations avec les célébrités. Au fil des ans, la question de savoir qui est ou ne sort pas avec Kim Kardashian revient encore et encore et, en fait, encore plus maintenant qu’elle et Kanye West se dirigent vers le divorce. Pourtant, ni elle ni personne ne peut vraiment surpasser l’ascension astronomique de Ben Affleck et Jennifer Lopez en tant que couple de célébrités au début des années 2000, qui a pratiquement inventé des surnoms de couple communs comme “Kimye”.