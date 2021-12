Même la légende de Sunderland, Micky Gray, « se sent désolé pour Newcastle » après des décisions controversées à Liverpool alors que Mike Dean a qualifié « l’homme du match »

Newcastle n’a pas eu de chance lors de sa défaite 3-1 contre Liverpool – et même la légende de Sunderland, Micky Gray, a eu pitié d’eux !

Les Magpies ont fait valoir que l’égalisation des Reds aurait dû être exclue en raison d’une blessure à la tête d’Isaac Hayden, tout en se voyant refuser un penalty dans les deux mi-temps.

Les Magpies n’étaient pas satisfaits des décisions de Dean

Mais l’arbitre Mike Dean et l’équipe VAR de Stockley Park n’ont donné aucune décision à l’équipe visiteuse, au grand dam des joueurs, des fans et de leur manager, Eddie Howe.

Il a déclaré après le match : « J’ai senti que le tournant du match était évident. Je ne comprends pas pourquoi le jeu ne s’arrête pas [for Liverpool’s first].

«Isaac Hayden se tient clairement la tête immédiatement et est dans notre surface de six mètres et bien sûr, cela mène au but.

Howe n’était pas content après le match

« La priorité doit toujours être la sécurité du joueur. Nous parlons beaucoup en ce moment des blessures à la tête et j’ai senti que c’était une mauvaise décision et nous avons été durement traités aujourd’hui.

Et même Gray, qui a joué 363 fois pour Sunderland, a le sentiment que les choses se sont déroulées contre les rivaux de son ancien club jeudi soir.

À propos du défi d’Ibrahima Konate sur Joelinton à la fin de la première mi-temps, Gray a déclaré : « Newcastle est dans le Kop End. Un de leurs joueurs va au sol. C’était un beau jeu d’Allan Saint-Maximin pour mettre le ballon dans la surface.

« S’il n’y a pas de contact avec le ballon, ce doit être une pénalité !

Beaucoup pensent que le premier but de Liverpool n’aurait pas dû tenir

Mais c’est le défi d’Alexander-Arnold sur Fraser qui a suscité le plus de controverse, Dean ayant décidé que l’homme de Liverpool avait le plus faible contact avec le ballon.

Gray a ajouté: « Ensuite, en seconde période, Ryan Fraser perce. Il n’a aucune raison d’aller au sol s’il n’y a pas de contact !

« Il va y arriver en premier parce qu’il a eu le côté droit de Trent Alexander-Arnold. Il faut le regarder !

«Ce sont les décisions que vous prenez lorsque vous êtes en bas de la ligue. Ils vont pour vous quand vous êtes en haut de la table.

«Nous parlons tous de cette faveur que certaines des meilleures équipes obtiennent peut-être. Newcastle aurait dû l’avoir ce soir.

« Je ne suis pas un supporter de Newcastle, loin de là. Mais je dois dire que je me sentais pour eux ce soir. Et ces décisions, elles changent les jeux.

Dean peut-il réclamer l’aide ici ?

Et après que Dean n’ait pas pris de décision à la manière de Newcastle, il a même été impliqué dans le troisième but de Liverpool.

Juste avant que Trent Alexander-Arnold ne tire dans la lucarne à 30 mètres, l’arbitre a semblé dépasser l’international anglais qui a bloqué Jonjo Shelvey et aveuglé Martin Dubravka.

Et Dean Saunders a même plaisanté en disant qu’il avait obtenu la passe décisive pour le but de l’arrière latéral.

Il a déclaré à talkSPORT : « Mike Dean – il pourrait avoir l’homme du match pour Liverpool !

« Et sa course ? Je n’ai jamais vu un arbitre faire une course comme ça [across Alexander-Arnold].

«Il est lié à Jota et Trent. Il a emmené deux défenseurs. Manuel, hors du terrain d’entraînement.

« Le gardien est aveugle. Ensuite, Alexander-Arnold frappe dans le coin supérieur.

« Mike Dean a obtenu une passe décisive ! »

