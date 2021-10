Même l’ancien patron de Windows de Microsoft qualifie la puce Apple M1 Max d’époustouflante

La sortie du système sur puce (SoC) M1 d’Apple a suscité de nombreuses comparaisons entre le silicium personnalisé de l’entreprise et celui d’Intel, le fabricant de processeurs qu’il utilisait depuis des années. Malgré l’ancienneté d’Intel, la puce d’Apple a réussi à prendre une longueur d’avance en termes de performances. Nous avons vu des références étonnantes des nouveaux MacBook Pro 2021, et Apple travaillerait déjà sur davantage de puces Mx.

Depuis la sortie du premier M1, il y a eu des tentatives pour minimiser l’offre des puces M1. Plus récemment, certains ont essayé de dire que l’avance d’Apple sur Intel avec les puces M1 Pro et M1 Max n’aura plus d’importance une fois qu’Intel sortira ses processeurs Alder Lake. D’après les chiffres que nous avons déjà vus, c’est probablement vrai. Cependant, des vétérans de l’industrie comme l’ancien chef de Mac Jean-Louis Gassée et Steven Sinofsky, l’ex-président de Windows, disent que rejeter le succès d’Apple est stupide.

Les performances de l’Apple M1 Max épatent l’ancien patron de Windows

Comparaison des performances du GPU par rapport à la puissance entre le MacBook Pro M1 Max et un ordinateur portable PC haut de gamme (MSI GE76 Raider 11UH-053). Source de l’image : Apple Inc.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien président de Windows Steven Sinofsky a publié un article de blog sur Medium faisant l’éloge du M1 Pro et du Max comme un « changement majeur dans l’informatique ».

Dans le post, Sinofsky détaille l’évolution des puces d’Apple depuis le PowerPC d’origine jusqu’aux nouveaux SoC M1 Max. Il note également que la raison pour laquelle Apple a abandonné Motorola pour le PowerPC était la même raison pour laquelle il fabrique maintenant ses propres puces et abandonne sa relation avec Intel. Les nouvelles puces d’Apple ont plus à offrir à l’entreprise que les processeurs d’Intel.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Sinofsky était le président de Windows à l’époque où il est passé de Vista à Windows 7. Il s’agissait d’une mise à niveau massive pour le système d’exploitation Microsoft, Vista offrant de nombreux problèmes et déceptions aux utilisateurs que Windows 7 a résolus. et fixe. Voir Sinofsky tenir les nouvelles puces Apple en si haute estime est remarquable en raison de son histoire avec Microsoft.

« La puce M1 était une réalisation de tout le travail de l’iPad et de l’iPhone (capteurs, port du système d’exploitation, sécurité, gestion de l’alimentation, graphiques, etc.) », a-t-il écrit. « Le M1 visait non seulement à réparer ce qui faisait mal à Intel, mais aussi au PPC. C’était l’apprentissage de la dernière décennie+.

L’ancien chef Mac brise l’arme secrète d’Apple

Le nouveau SoC M1 Max d’Apple pour MacBook Pro. Source de l’image : Apple Inc.

Sinofsky n’est cependant pas le seul vétéran de l’industrie à prendre parti pour Apple. L’ancien chef de Mac, Jean-Louis Gassée a également publié récemment un article de blog, faisant sa propre cause pour les derniers chipsets d’Apple.

Selon Gassée, l’un des principaux obstacles à Intel d’atteindre les mêmes niveaux qu’Apple en ce moment est qu’Intel n’a pas réussi à tout intégrer dans une seule puce.

« Dans le cas des appareils x86, le SIP (System In a Package) d’Intel est un aveu de leur incapacité à intégrer tous les organes CPU dans un seul SoC (System on a Chip) », écrit-il dans le post. « En conséquence, les performances SIP souffrent en raison de ses vitesses d’interconnexion plus faibles, en particulier par rapport à un SoC entièrement intégré. Par exemple, le transfert de mémoire offert par les M1 Pro et Max atteint 200 et 400 gigabits par seconde, des vitesses inaccessibles sur une implémentation de CPU SIP.

Gassée et Sinofsky reconnaissent tous deux le chemin parcouru par Apple et même jusqu’où il pourrait aller à l’avenir. Bien que les performances de l’Apple M1 Max n’atteignent peut-être pas celles des prochains processeurs Intel Alder Lake, ce n’est pas nécessaire. C’est pourquoi Apple a une autre puce en route.