MÊME LE NEW YORK TIME JUSTE A ADMIS QUE LE CDC PEUT ÊTRE CASSÉ AU-DELÀ DE LA RÉPARATION ⋆ .

par Saul Zimet, SHTF Plan :

Les ressources gaspillées et la désinformation diffusée par le CDC tout au long de la pandémie de COVID-19 rendent difficile d’imaginer comment l’agence pourrait être réparée.

Alors que la pandémie de COVID-19 semble à bien des égards toucher à sa fin, les journalistes et les universitaires réfléchissent à la performance de nos institutions officielles, telles que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dans la gestion de cette catastrophe sanitaire mondiale.

Le New York Times Magazine a récemment publié un article intitulé « Le CDC peut-il être corrigé ? par Jeneen Interlandi, rédactrice du Times et membre du comité de rédaction. Comme le montre son analyse, les actions de l’agence nationale de protection de la santé tout au long de sa réponse COVID-19 ne sont pas de bon augure pour sa capacité à gérer la nation lors de catastrophes futures, ou même de problèmes de santé publique plus ordinaires.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

UN LABYRINTHE D’IGNORANCE

Après avoir enquêté sur l’agence, Interlandi rapporte que “le CDC gère plus de 100 systèmes informatiques distincts spécifiques à une maladie (un sous-produit des silos de financement de l’agence), et beaucoup d’entre eux ne peuvent pas interagir les uns avec les autres”. En conséquence, observe-t-elle, « des données cruciales sont souvent acheminées des établissements de santé vers les services de santé par le biais d’un processus torturé qui peut impliquer des notes manuscrites, des feuilles de calcul manuelles, des télécopieurs et du courrier postal. »

Bill Hanage, scientifique en santé publique à l’Université de Harvard, aurait déclaré que le CDC n’avait « aucun plan rationnel derrière lui » et que ses « collaborations en patchwork aléatoires ont été initiées et transformées et ont maintenant un impact démesuré sur notre compréhension de la santé publique ».

« Il n’est pas rare que des informations de base telles que la race, l’origine ethnique, l’âge ou l’adresse soient absentes des rapports cliniques », écrit Interlandi. «Il n’est pas rare non plus que ces rapports languissent au niveau de l’État ou au niveau local sans jamais se rendre aux responsables fédéraux. Même les maladies les plus graves, qui sont censées être enregistrées dans les 24 heures suivant leur détection et signalées au CDC en temps opportun, ne sont pas nécessairement envoyées dans cette chaîne de manière systématique. »

Selon le Times, l’agence n’a pas été en mesure de garder une trace fiable des tests ou des taux de cas à travers le pays tout au long de la pandémie. Il a également systématiquement échoué à mettre à jour les données hospitalières telles que l’approvisionnement en ventilateurs et la disponibilité des lits. “Et lorsque plusieurs vaccins ont finalement été déployés, l’agence n’a pas été en mesure de surveiller les fournitures ou de garder un œil sur les déchets avec précision”, note Interlandi.

MAUVAISE INFORMATION D’EN HAUT

De nombreuses conséquences négatives ont résulté des pratiques désastreuses de gestion des données du CDC. L’une de ces conséquences a été la diffusion de fausses informations.

Selon un article du New York Times publié en mars 2020, par exemple, les responsables du CDC « ont fourni des comptes rendus contradictoires sur le moment où une augmentation significative des tests serait disponible ».

Pire encore, en mai 2020, l’agence a été révélée par The Atlantic pour avoir confondu plusieurs ensembles de données différents et incomparables. Alexis C. Madrigal et Robinson Meyer écrivent : « Nous avons appris que le CDC fait, au mieux, une erreur débilitante : combiner les résultats des tests qui diagnostiquent les infections à coronavirus actuelles avec les résultats des tests qui mesurent si quelqu’un a déjà eu le virus. Le résultat est que l’agence gouvernementale de lutte contre les maladies surestime la capacité du pays à tester les personnes atteintes de COVID-19. »

Le CDC a confirmé à The Atlantic qu’il avait “mélangé les résultats des tests viraux et d’anticorps, même si les deux tests révèlent des informations différentes et sont utilisés pour des raisons différentes”. Comme le notent Madrigal et Meyer : « Il ne s’agit pas simplement d’une erreur technique. Les États ont établi des directives quantitatives pour la réouverture de leurs économies sur la base de ces points de données défectueux. »

Ashish Jha, professeur de santé mondiale à l’Université de Harvard et directeur du Harvard Global Health Institute, a déclaré à propos de la fusion de ces deux ensembles de données par le CDC : « Vous vous moquez de moi ».

Ce ne sont là que quelques-unes des innombrables erreurs mortelles commises par le CDC tout au long de la pandémie de COVID-19. L’agence a également développé son propre test qui était redondant avec celui déjà approuvé par l’Organisation mondiale de la santé, a envoyé des kits de test défectueux qui ont obligé de nombreux États à limiter l’accès aux tests et a réglementé les tests sur la base de critères irrationnellement étroits. Le tout au détriment d’un temps et de ressources précieux pendant les étapes cruciales de la crise.

LA NATURE DE LA BUREAUCRATIE

La négligence dangereuse, l’inefficacité et le gaspillage du CDC, qui a ces traits en commun avec d’autres agences comparables telles que la FDA, ne sont pas dus au hasard. Ce sont des résultats prévisibles de pratiquement toutes les bureaucraties financées par des fonds publics, car ces institutions manquent de mécanisme solide de responsabilité.

Les institutions responsables, telles que les entreprises à but lucratif du secteur privé, ne peuvent pas se permettre de laisser leurs processus défectueux inchangés, car elles risquent de perdre leurs partisans et d’être vaincues par la concurrence. Lorsqu’une politique ne fonctionne pas ou qu’un employé est sous-performant, les signaux de prix des profits et des pertes indiquent sans équivoque que quelque chose doit être corrigé.

En revanche, les bureaucrates d’organisations comme le CDC ne sont pas incités à corriger leurs erreurs. Sans le motif du profit comme mesure objective du succès ou de l’échec, ils ne profitent pas des conséquences de leurs actions bénéfiques pour les autres, mais plutôt d’obscurcir la responsabilité en suivant le protocole.

L’économiste du 20e siècle Ludwig Von Mises a compris cette vérité fondamentale sur la nature de la bureaucratie. Comme il l’a écrit dans son livre Bureaucracy de 1944, « Aucune réforme ne peut supprimer les caractéristiques bureaucratiques des bureaux du gouvernement. Il est inutile de leur reprocher leur lenteur et leur insouciance. Il est vain de se lamenter sur le fait que l’assiduité, la prudence et le travail minutieux du commis de bureau moyen sont, en règle générale, inférieurs à ceux de l’ouvrier moyen dans une entreprise privée.

Comme l’explique Mises, « En l’absence d’un critère incontestable de réussite et d’échec, il est presque impossible pour la grande majorité des hommes de trouver cette incitation à l’effort maximal que le calcul monétaire des entreprises à but lucratif fournit facilement. »

Ainsi, Jeneen Interlandi et le New York Times Magazine ont raison de remarquer que le CDC peut tout simplement être irréparable.

Lire la suite @ SHTFPlan.com