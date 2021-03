Même le réveil n’est pas une défense absolue contre la stupidité ⋆ .

Vous devez être assez stupide pour vous prononcer publiquement sur la race / l’origine ethnique d’un tireur de masse avant que sa race / appartenance ethnique ne soit connue. Il faut être très stupide pour fonder une telle opinion sur l’affirmation manifestement fausse selon laquelle les tireurs de masse sont «toujours» d’une race / ethnie particulière. Et vous devez être stupide de classe mondiale pour risquer votre carrière professionnelle sur une telle affirmation.

Mais c’est ce que Hemal Jhaveri, alors «rédacteur en chef de la diversité et de l’inclusion chez USA Today Sports», a fait après le tournage de masse de la semaine dernière dans le Colorado. Elle a tweeté: «C’est toujours un homme blanc en colère [who does this]. Toujours. »

Malheureusement pour la carrière de Jhaveri, le tireur du Colorado était Ahmad Al Aliwi Alissa, un arabo-américain né en Syrie. Comme tous ceux qui y prêtent attention le savent, ce type n’est pas le seul homme d’origine moyen-orientale à avoir fait une fusillade. Rappelez-vous Omar Mateen, le tireur de la discothèque de Floride et Nidal Hasan, le tueur de Fort Hood. Jhaveri a également négligé Floyd Lee Corkins, un Noir qui a tenté de tirer sur un groupe de réflexion de Washington, DC.

USA Today a limogé Jhaveri. Elle a rapidement joué la carte de la victime, y compris des gémissements pathétiques sur les «microagressions» qu’elle aurait subies à USA Today.

Doublant de stupide, Jhaveri s’est plaint: «Il y a toujours la menace que les tweets qui défient la suprématie blanche soient militarisés par des acteurs de mauvaise foi. Mais le problème de Jhaveri n’était pas son «défi à la suprématie blanche». Je suppose que USA Today l’a payée pour régurgiter de tels «défis».

Son problème était que le tweet sur la fusillade dans le Colorado la révélait comme une imbécile avec un haut degré d’animosité envers les hommes blancs.

Parce que le rythme de Jhaveri était «diversité et inclusion», son licenciement était pleinement justifié. Si Jhaveri avait été, par exemple, un avocat dans un cabinet d’avocats, il aurait tort de la licencier (bien que ses collègues auraient raison de se demander comment le cabinet a jamais embauché quelqu’un d’aussi stupide). La renvoyer de la plupart des emplois pour son tweet aurait été un culturiste d’annulation.

Mais le travail de Jhaveri consistait essentiellement à écrire sur la race et l’ethnicité. Je ne dirai pas que c’était d’écrire intelligemment sur ces sujets parce que ce rythme est généralement consacré à la promotion du récit stupide «réveillé».

Ironiquement, cependant, cette triste réalité a rendu d’autant plus impératif que USA Today laisse partir Jhaveri. En affichant sa stupidité et son animosité masculine anti-blanche, elle a perdu sa viabilité en tant que vendeuse de race pour un journal qui prétend être sérieux. Elle avait besoin d’être remplacée par quelqu’un également réveillé qui ne s’est pas évanoui.

Les personnes soucieuses de maintenir les normes traditionnelles du journalisme ne pouvaient pas soutenir d’employer un écrivain aussi partial et imprudent que Jhaveri. Ceux qui sont préoccupés par la promotion du réveil ne peuvent pas soutenir l’embauche d’une personne dont la couverture a été si malmenée.