Même LeBron ne sauve pas les Lakers

Il en reste de moins en moins pour que la nouvelle saison NBA commence (elle commence à l’aube de mardi à mercredi prochain) et les franchises clôturent leurs engagements de préparation. Il ne reste plus que le match de ce soir, au cours duquel huit matchs seront disputés. Au cours de la dernière matinée, quatre autres ont été joués et, afin de ne pas perdre l’habitude de ce qui s’est passé ces derniers jours, les Lakers de Los Angeles ont dit adieu à la défaite. Encore une fois.

Son duel avec les Sacramento Kings, l’une des équipes appelées à occuper les positions les plus basses de la ligue, s’est soldé par une défaite de 116-112. Et que cette fois ils ont mieux joué que les derniers jours, mais pas pour ces jours-là. Les Lakers signent un rosco (0-6) que peu auraient cru possible au début de la pré-saison. Bien sûr, ce record est inutile une fois le saut initial effectué mardi prochain, au cours duquel les Lakers accueilleront les Warriors lors du deuxième match de la NBA 2021-22. Les matches amicaux en préparation sont pour ce qu’ils sont, dans le cas des Lakers plus que pour presque tous, ils devraient servir à coupler une équipe avec plus de nouveaux joueurs que ceux qui ont répété l’année dernière. Si l’on regarde la progression du jeu de l’équipe du premier amical au dernier, on peut dire que l’objectif a été partiellement atteint. Si nous regardons les résultats, ils ne sont peut-être pas arrivés à temps pour montrer leur meilleur côté au début officiel du cours.

Ce qu’on a pu voir hier soir, c’est un LeBron James à la hauteur attendue. Du moins pour ce que cela a signifié dans sa carrière, car il ne faut pas oublier qu’en décembre il aura 37 ans. Mais à la lumière de ce qu’il a fait contre les rois, le roi ne semble pas avoir l’intention de laisser le temps commencer à courir contre lui. En 29 minutes sur le terrain, il a terminé avec 30 points (12/20 en field goal), 6 rebonds et 6 passes décisives. Et, aussi important, +17 avec lui en piste. Le meilleur de son équipe dans cette section. Lorsque LeBron signe ces chiffres, les Lakers gagnent 99% du temps. Pas ce soir. Si cette tendance va se répéter au cours des premières semaines de la saison, personne ne le sait. La bonne nouvelle est qu’il n’y a que cinq jours pour deviner.

Résultats de la soirée :

Hawks 127 – Série 92

Filets 107 – Loups 101

Pépites 113 – Tonnerre 107

Rois 116 – Lakers 112