Même les « bons » flics font « partie du problème » ⋆ 10z viral

Après avoir abandonné les quatre premiers épisodes à la suite des manifestations de George Floyd l’été dernier, la dernière saison de la « sitcom » NBC Brooklyn Nine-Nine a finalement été créée avec un nouvel épisode faisant la promotion de Black Lives Matter. L’épisode entier implique qu’il est rare que les flics ne soient pas des méchants corrompus, racistes et que la plupart soient secrètement de mauvaises personnes.

L’épisode “The Good Ones”, le jeudi 12 août, reposait sur le même récit BLM fatigué de flics maléfiques ciblant des Noirs innocents et s’en sortant. Le titre “The Good Ones” fait référence aux flics qui prétendent être “les bons” mais ne sont en réalité qu’un autre rouage du système suprémaciste blanc.

L’épisode commence en juin 2020 avec la détective Rosa Diaz (Stephanie Beatriz) annonçant qu’elle quitte la force. De nos jours, le capitaine Holt raconte à ses collègues lors d’un rassemblement dans un bar local la raison pour laquelle Diaz a quitté la force. “Elle a démissionné après que George Floyd a été tué parce qu’elle pensait qu’elle pouvait faire plus de bien en devenant une détective qui aide les victimes de brutalités policières”, dit-il.

Au bar, un autre détective blanc de la police, Charles Boyle (Joe Lo Truglio), répète les mots d’un podcast qu’il écoute intitulé “Two Wrongs Makes a White: Lessons in Anti-Racism” sur “Les centaines d’années de l’oppression subie par les Noirs dans ce pays, oppression qu’ils subissent encore à ce jour. Selon l’émission, Boyle est devenu « plein Schumer » le 10 juin et portait des vêtements africains. Boyle verse plus tard de l’argent sur le compte personnel d’un lieutenant noir en tant que « mini-réparations » avant de faire un don à un « organisme de bienfaisance trans noir » à la place en tant que signal de vertu publique.

Mais au-delà de l’intrigue secondaire de Boyle, l’épisode met davantage l’accent sur le script du policier diabolique qui a été répété dans plus de 100 épisodes télévisés l’année dernière. Nous l’avons compris, Hollywood. Vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous prosterner devant les terroristes nationaux connus sous le nom de BLM jusqu’à ce que vous ayez perdu chaque dernier membre du public qui a déjà regardé vos émissions.

Après que Rosa ait quitté la police et soit devenue détective privé, elle s’occupe du cas d’une jeune femme noire agressée et accusée à tort d’avoir résisté à l’arrestation par des agents. Son ami, le détective Jake Peralta (Andy Samberg), veut l’aider dans l’affaire pour prouver que « le système peut encore fonctionner parfois lorsque de bonnes personnes sont impliquées », alors ils écoutent son histoire.

Rosa : Pourriez-vous nous raconter ce qui s’est passé depuis le début ? Cliente : Bien sûr. Je rentrais de la pharmacie à pied lorsque deux flics en uniforme m’ont arrêté et m’ont demandé ce qu’il y avait dans mon sac. Je n’ai rien dit, juste quelques objets personnels. Mais ensuite, ils n’arrêtaient pas de me déranger, en disant, eh bien, si ce n’est rien, je ne devrais avoir aucun problème à les montrer. Mais dans mon esprit, je me dis, pourquoi dois-je leur montrer mon nouveau luffa ? Rosa : Non. C’est votre luffa. Client : Merci, Mme Diaz. C’est mon luffa. Quoi qu’il en soit, j’ai dit que je voulais rentrer à la maison, alors j’ai essayé de passer devant eux, et ils m’ont attrapé. Soudain, je suis jeté à terre et ils me crient d’arrêter de résister, ce que je n’étais pas. J’avais juste peur. Puis ils m’ont jeté contre la voiture de police, disant qu’ils m’arrêtaient pour les avoir agressés. C’est moi qui ai eu l’œil au beurre noir et des bleus sur tout le corps, mais je les ai agressés d’une manière ou d’une autre ? Rosa : Tu te souviens à quelle heure il était ? Diaz : 5h45, 6h00. Rosa : Donc juste à la fin d’un quart de travail. Diaz : Qu’est-ce que ça veut dire ? Rosa : Certains agents aiment procéder à des arrestations à la fin de leur quart de travail afin de pouvoir travailler plus tard et obtenir des heures supplémentaires supplémentaires. Diaz : C’est tellement faux. Peralta : Oui. Mais je te promets que nous allons te rendre justice.

Mais, bien sûr, les images de la caméra corporelle ont été corrompues, ils ne peuvent donc pas prouver l’histoire du client. Enfin, Rosa trouve et vole les images originales et les donne au capitaine Lamazar, le capitaine de police de l’enceinte impliquée qui dit qu’elle aidera s’ils trouvent des preuves, mais elle les supprime rapidement.

Lamazar oblige les agents incriminés à réviser leurs déclarations et abandonne les charges retenues contre la femme lésée, mais refuse de les punir car elle considère que le processus de suspension ou de licenciement des agents est trop difficile. La cliente n’obtient jamais justice parce que le système est trop intrinsèquement corrompu, comme l’explique si bien la série, Lamazar se considérant comme l’une des “bonnes”.

Jake : Pourquoi tu l’as supprimé ? Vous avez dit que vous nous aideriez si nous avions des preuves. Lamazar : Ouais, mais je ne pensais pas que tu aurais des preuves, des preuves. Je pensais que tu avais juste, tu sais, une preuve. Il y a des preuves et il y a des preuves. Vous avez le mauvais type de preuve. Je ne sais pas à quel point je peux être plus clair. Jake : Donc tu n’allais jamais nous aider ? Lamazar : Je t’aide. Je peux toujours faire abandonner les charges contre votre client. Maintenant que j’ai vu ces images, je vais demander à mes officiers de réviser leurs déclarations. Jake : Et ils seront punis ? Lamazar : Non, je ne peux pas les suspendre. Jake : Suspendre ? Je pensais que tu les licencierais. Lamazar : [Snorts] Oh, tu es sérieux maintenant. Euh, je suppose que les blagues ne sont pas notre truc. Eh bien, si je les licenciais, cela déclencherait le processus d’appel du syndicat. Les procédures de règlement des griefs de la PBA permettent aux syndicats et aux agents individuels de contester les actions du personnel par leurs supérieurs. La plainte est transmise à la chaîne de commandement jusqu’à ce qu’ils obtiennent quelqu’un qui se range du côté des agents. Et les tribunaux sont un cauchemar. Les procureurs travaillent en étroite collaboration avec les flics. Ils ne vont pas mettre leur relation en danger en poursuivant des poursuites contre eux. Tout ce que l’officier a à dire, c’est qu’il craignait pour sa vie, et il est jeté dehors. Jake : Ecoute, on sait tout ça, mais ça ne veut pas dire que tu abandonnes. Lamazar : D’accord, alors dites que je n’abandonne pas et que le commissaire accepte de licencier les officiers. Savez-vous ce qui se passe ensuite? Jake : Ils déposeraient une contre-poursuite. Lamazar : Oui. Et les officiers sont payés pour rester à la maison. Sans parler de l’immunité qualifiée. Et maintenant, les officiers sont de retour dans la rue et je suis blackballé. Et puis l’une des seules femmes capitaines du NYPD est forcée de démissionner. Et tu ne veux pas que je parte. Je fais partie des bons. Et je sais ce que ça donne, mais je ne fais pas partie des méchants qui disent qu’ils font partie des bons. Je suis l’un des bons qui disent qu’ils sont l’un des bons. Jake : Ouais, je l’entends, Rosa. Vous pouvez arrêter de me regarder avec des poignards. Allons-y.

A la fin de l’épisode, Jake admet : “Peut-être que je fais partie du problème” et Rosa dit qu’elle a abandonné “ma carrière, mes amis, toute ma vie, mais je l’ai fait parce que je ne pouvais pas ignorer ce que je n’en faisait plus partie, je ne pouvais pas ignorer ce que la police fait dans ma communauté aux gens qui me ressemblent. (Pendant ce temps, Rosa est une Latina de passage blanc.)

Avec plus de 127 épisodes de ce dialogue BLM à l’emporte-pièce dans des émissions de télévision, l’écouter à nouveau est fatiguant, c’est un euphémisme. Il y avait tellement d’agitation de gauche dans cette première qu’il est difficile de croire que Brooklyn Nine-Nine est censé être une sitcom. Dieu merci, c’est sa dernière saison.

Cette diatribe a été présentée aux téléspectateurs en partie par Progressive, Samsung et Bounty. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux en parrainant un tel contenu.