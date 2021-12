Même les bons Penny Stocks comme SENS Stock ne sont pas toujours rentables

Appeler Senseonics Holdings (NYSEAMÉRICAIN :SENS) un penny stock ne veut pas dire qu’il se vend pour un penny. L’expression fait référence à toute action avec un prix bas et une faible capitalisation boursière, et l’action SENS coûte actuellement environ 2,70 $ par action. Ces actions sont toujours spéculatives et la faible capitalisation boursière les rend faciles à manipuler pour les investisseurs.

Senseonics fabrique Eversense, un glucomètre implanté pour les diabétiques. La dernière version peut prendre des mesures pendant six mois. La version sur le marché aujourd’hui ne dure que trois mois, mais c’est quand même plus longtemps que ses concurrents.

Senseonics est devenue publique il y a plus de cinq ans en mars 2016. Elle a évalué ses 15,8 millions d’actions à 2,85 $ chacune. Au matin du 2 décembre, l’action était au même prix. Cela ne veut pas dire que l’action SENS n’est allée nulle part. Il y a maintenant près de 446 millions d’actions en circulation.

L’histoire de l’action SENS

L’histoire de Senseonics est pleine de promesses, mais pas d’excellents résultats. La capitalisation boursière du 2 décembre de 1,27 milliard de dollars soutient des ventes de 13,6 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres.

Si vous souffrez de diabète sévère, Eversense est cool. Le capteur, implanté dans un bras, n’est pas beaucoup plus gros qu’un gros grain de riz. L’émetteur se trouve à l’extérieur du bras. Il est amovible, rechargeable et résistant à l’eau.

C’est aussi assez précis. Les données transitent par un fournisseur de services appelé Ascensie, qui a été créé à partir d’anciennes unités de Panasonic (OTCMKTS :PCRFY) et Bayer (OTCMKTS :BAYRY). Vous pouvez voir les résultats sur une application mobile ou une montre intelligente.

Le produit a traversé plusieurs cycles de battage médiatique et de déception. Lorsque le battage médiatique était élevé, Senseonics a vendu des actions. Quand la déception est arrivée, le prix a baissé.

En septembre, Senseonics a déposé une demande de supplément d’approbation de précommercialisation auprès de la Food and Drug Administration. L’espoir était que si la demande était approuvée, les ventes pourraient passer de 150 à 200 millions de dollars en quelques années. Dans l’état actuel des choses, vous payez 6 400 $ par an pour le produit et le service.

Les espoirs étaient également élevés lorsque les actions SENS ont été récupérées par les commerçants le Reddit. À un moment donné en février, les actions se négociaient à 5,56 $. Notre Chris Markoch a récemment écrit que Senseonics avait le potentiel de gagner 10x en 2022.

L’histoire de Penny Stock

J’ai un préjugé de base contre les actions cotées en cents. C’est-à-dire que si ces idées sont si géniales, pourquoi les investisseurs en capital-risque n’ont-ils pas sauté dessus ? Pourquoi la direction a-t-elle besoin de votre argent pour atteindre le marché ?

Dans le cas de Senseonics, l’argument est celui du temps. Il faudra peut-être une décennie pour que l’approche de l’entreprise fasse ses preuves. En attendant, il fait face à la concurrence de Dexcom (NASDAQ :DXCM). Cette entreprise rivale a reçu le soutien des chanteurs Nick Jonas et Patti LaBelle et coûte 300 $ par mois pour un capteur qui dure 10 jours. Il y a aussi Laboratoires Abbott (NYSE :ABT), qui propose un système appelé MyFreeStyle avec un capteur qui dure 14 jours.

Ensuite, il y a Pomme (NASDAQ :AAPL), qui aurait des plans pour un système de surveillance du glucose dans la version 8 de l’Apple Watch, utilisant des capteurs infrarouges à courte longueur d’onde.

Senseonics dispose d’un capteur précis et de longue durée, et si les assureurs le récupèrent pour que le prix pour les patients baisse, les ventes pourraient augmenter. Mais ce n’est pas le seul sur le marché.

L’essentiel sur l’action SENS

Senseonics est ce que j’appelle un « bon » penny stock. C’est travailler sur un vrai produit avec un potentiel sérieux. L’entreprise développe et affine son offre depuis de nombreuses années, et la dernière version est prometteuse.

Mais une petite entreprise ne peut fonctionner que si vite. Un implant chirurgical qui dure six mois ne gagnera pas contre un service utilisant des ondes radio à l’intérieur d’une Apple Watch.

Même si Senseonics réalise 150 millions de dollars de ventes, vous payez toujours 10 fois les revenus pour les actions SENS. Vous ne connaissez pas sa rentabilité par rapport à Abbott et Dexcom. De plus, Apple pourrait le faire sauter hors de l’eau sur les coûts.

Les grandes promesses futures de Senseonics pourraient ne pas arriver.

