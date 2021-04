Même les experts de l’établissement et les scientifiques admettent que les jabs sont inefficaces ⋆ 10z viral

par Vasko Kohlmayer, Lew Rockwell:

«De nouveaux vaccins Covid sont nécessaires dans le monde d’ici un an, disent les scientifiques», lit-on dans un article récent du UK Guardian.

L’article est basé sur une enquête menée auprès de scientifiques pro-vaccins dans près de trente pays à travers le monde. Les deux tiers de ces scientifiques pensent que le délai dans lequel vous aurez besoin d’un nouveau cliché est inférieur à neuf mois.

Observe le gardien:

«La sombre prévision d’un an ou moins provient des deux tiers des répondants, selon la People’s Vaccine Alliance, une coalition d’organisations comprenant Amnesty International, Oxfam et l’ONUSIDA, qui a mené une enquête auprès de 77 scientifiques de 28 pays.

Si vous êtes préoccupé par les vaccins, veuillez faire très attention.

Le rapport du Guardian est important, car il révèle indirectement la vérité sur la récolte actuelle de vaccins Covid-19. Voici le message caché: les vaccins administrés en millions de doses chaque jour ne confèrent pas une protection adéquate contre Covid-19.

L’implication évidente des déclarations de ces scientifiques est que les vaccins proposés sont inefficaces. À ce sujet, il ne peut plus y avoir de doute, car si les vaccins étaient efficaces, ces experts ne diraient pas que les gens devront être revaccinés quelques mois seulement après avoir reçu leurs vaccins contre Covid. Il y a quelques semaines à peine, ces clichés – vous vous en souvenez peut-être – étaient présentés comme la réponse à la pandémie et un ticket de retour à la normale.

Pour aggraver la parodie, ces scientifiques ne parviennent pas à nous dire qu’il y a tout lieu de croire que les nouveaux vaccins seront aussi inefficaces que ceux qui sont actuellement vendus.

La raison pour laquelle les vaccins actuels sont inefficaces est que le virus qui cause Covid-19 a muté en une multitude de nouvelles variantes. Certaines de ces variantes sont suffisamment éliminées de la souche d’origine pour rendre les vaccins – qui visaient cette version antérieure du virus – inutiles. Il y a déjà eu un certain nombre de cas où des personnes sont tombées avec Covid alors qu’elles avaient été vaccinées contre elle. Dans un certain nombre d’endroits à travers le monde, les nouvelles variantes sont déjà devenues les souches dominantes, ce qui rend le lot actuel de vaccins sur le marché largement obsolète.

On sait depuis toujours que ce type de virus mute rapidement, c’est pourquoi les scientifiques honnêtes ont toujours averti qu’il est impossible de mettre fin à cette épidémie par des vaccinations. Essayer de vaincre cette maladie avec des inoculations, c’est comme jouer au chat et à la souris, où nous ne pourrons jamais rattraper de nouvelles variantes du virus à évolution rapide. En d’autres termes, en raison de sa nature, le virus aura toujours une longueur d’avance dans le jeu de la vaccination.

Mais ce fait bien connu n’a pas dissuadé les sociétés pharmaceutiques et leurs alliés au sein de la communauté scientifique et du gouvernement de poursuivre cette ligne de conduite prévisible et futile. La raison de cela n’est pas difficile à voir: l’argent. L’ensemble de l’entreprise de vaccination s’est avéré extrêmement rentable pour les personnes impliquées. Le vaccin Pfizer, par exemple, est déjà le deuxième médicament le plus générateur de revenus au monde. Selon un article précédent du Guardian, les vaccins Covid-19 ont «créé un marché mondial valant des dizaines de milliards de dollars de ventes annuelles pour certaines sociétés pharmaceutiques».

L’effort a produit une multitude de milliardaires et nous n’en sommes encore qu’à ses débuts. Même si toutes les personnes impliquées ne deviennent pas milliardaires, de grandes sommes d’argent et de financement de cette entreprise ont été versées à d’innombrables soi-disant experts, scientifiques et politiciens qui participent au racket.

Désireux de maintenir leur programme en marche, les profiteurs attribuent l’échec des vaccins à la lenteur et à l’inégalité des progrès du processus de déploiement. Mais ce qu’ils disent n’est tout simplement pas vrai.

Plutôt que d’être lent, il s’agit du développement, de la production et du déploiement de vaccins les plus rapides de l’histoire. Il faut normalement plusieurs années pour mettre au point et tester un vaccin, puis il faut beaucoup de temps pour l’administrer à l’ensemble de la population. Selon Business Insider, «les vaccins prennent souvent des années, voire des décennies, à se développer, à tester et à approuver pour un usage public.» Les premiers vaccins Covid ont été administrés à peine neuf mois après la première détection de la maladie en Occident. La rapidité du développement et de l’administration a été sans précédent.

En affirmant que le manque de rapidité est à blâmer et que nous devons mener à bien tout le processus beaucoup plus rapidement, les profiteurs de vaccins proposent une ligne de conduite totalement irréalisable.

Pensez-y. Selon Gregg Gonsalves, professeur agrégé d’épidémiologie à l’Université de Yale, «de nouvelles mutations surviennent chaque jour. Parfois, ils trouvent un créneau qui les rend plus aptes que leurs prédécesseurs. Ces variantes chanceuses pourraient transmettre plus efficacement et potentiellement échapper aux réponses immunitaires aux souches précédentes. »Pour vaincre les mutations comme le suggèrent les fabricants, nous devrons développer, tester, produire et déployer les vaccins pour les souches en circulation dans un très petite fenêtre de temps. Comme il s’agit d’un virus à mutation rapide, nous parlons tout au plus d’une question de semaines. Dans ce laps de temps, nous n’aurions pas seulement à développer un vaccin efficace, mais à inoculer la majorité de la population mondiale. Ceci est clairement irréalisable. Seule une personne détachée de la réalité pourrait penser une telle chose possible.

Mais même si vous pouviez, d’une manière ou d’une autre, réussir miraculeusement à faire tout cela en un mois, il n’y aurait toujours aucune garantie que pendant cette période, de nouvelles souches échappant au vaccin ne se manifesteraient pas.

Ce que les fabricants de vaccins et les experts et scientifiques inscrits sur leurs listes de paie défendent publiquement est évidemment absurde, et ils le savent. Mais cela ne les empêche pas de pousser cette ligne de conduite sur le public effrayé, en raison des énormes profits qu’ils engrangeront dans le processus. À chaque nouvelle partie du jeu impossible à gagner du chat et de la souris avec le virus, ils augmenteront leur richesse à hauteur de dizaines de milliards de dollars.

En raison de la nature mutante de ce virus, il est impossible de vaincre cette pandémie par des vaccinations. En fait, les vaccinations risquent d’aggraver les choses, car non seulement elles sont inefficaces pour conférer une protection, mais elles ont apparemment aussi des effets secondaires graves. Il y a déjà eu des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessures causées par des vaccins dans le laps de temps relativement court depuis le début de l’administration de masse. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé, et nous ne savons toujours rien des effets potentiels à long terme de ces produits pharmaceutiques créés à la hâte. Selon l’analyse des données d’Israël, l’un des pays les plus vaccinés au monde, «le vaccin de Pfizer a tué environ 40 fois plus de personnes (âgées) et 260 fois plus de jeunes que ce que le virus COVID-19 aurait déclaré dans le laps de temps donné. . »

