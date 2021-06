Même les grands téléviseurs semblent minuscules quand Amazon propose des projecteurs de cinéma maison à partir de 499,99 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avant d’acheter un nouveau téléviseur cet été lors de tous les événements de vente inévitables, il existe une autre option que vous devriez considérer pour votre salon ou votre sous-sol. Amazon propose cette année d’incroyables offres post-Prime Day sur les projecteurs de cinéma maison, avec des prix commençant à seulement 499,99 $ pour le bien-aimé Projecteur home cinéma Epson Home Cinema 880 dont tout le monde raffole toujours !

Les téléviseurs intelligents sont devenus de plus en plus abordables de nos jours, mais une fois que vous en achetez un, vous examinez cette taille. Pourquoi ne pas plutôt essayer un projecteur de cinéma maison, où vous pouvez facilement obtenir une image jusqu’à 200 pouces pour une fraction du prix d’un téléviseur relativement petit ?!

Meilleure offre du jour Ce robot aspirateur est bien trop beau pour être en vente pour seulement 89,99 $ ! Prix ​​catalogue : 99,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nous ne savons pas comment, mais il y a tellement d’offres Amazon en suspens de Prime Day 2021 en ce moment. Quelques-uns des nombreux points forts incluent le n ° 1 des ventes les plus vendues Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente avec une remise importante (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key), le plus récent Thermostat Nest en vente à son prix le plus bas jamais enregistré, une remise massive de 605 $ sur un superbe Téléviseur intelligent 4K de Sony, un énorme rabais de 80 $ sur le Apple Watch série 6, Pommes iPad 10,2 pouces pour seulement 299 $, le nouveau chaud Roku Express 4K+ pour seulement 29 $ ou le Roku Streaming Stick+ pour 39$, Mini prises intelligentes TP-Link Kasa pour un prix record de 6,07 $ chacun, le populaire Aspirateur robot Yeedi K600 pour seulement 89,99 $, et plus.

En plus de tout cela, beaucoup de nos lecteurs cherchent à mettre à niveau leurs téléviseurs à cette période de l’année. Mais avant d’acheter l’un des téléviseurs intelligents à prix réduit dans La grande vente Fire TV d’Amazon, vous pouvez envisager une autre option.

Si vous cherchez un petit modèle à mettre dans votre cuisine ou votre chambre d’amis, un téléviseur est évidemment la solution. Quiconque cherche à mettre à niveau un téléviseur dans son salon, son sous-sol ou son cinéma maison devrait plutôt penser à utiliser un projecteur. Pourquoi s’enfermer dans une certaine taille alors que les projecteurs de cinéma maison sont si polyvalents ? Ils offrent bien plus de valeur que ce que vous n’obtiendrez jamais d’un téléviseur, et il existe actuellement trois offres de projecteurs de cinéma maison sur Amazon que vous devriez absolument vérifier.

Les prix commencent à seulement 499,99 $ pour le Projecteur home cinéma Epson Home Cinema 880 avec un rapport de contraste de 16 000:1, 3 300 lumens et la prise en charge de tailles d’image jusqu’à 200 pouces. C’est vrai… 200 pouces ! Pouvez-vous imaginer combien vous auriez à payer pour un téléviseur de 200 pouces ?! Et si vous recherchez une mise à niveau, vous devez consulter le Epson Home Cinéma 2200, qui vient d’atteindre un nouveau prix bas historique de 699,99 $. C’est assez surprenant puisque ce modèle n’était même pas en vente pour Prime Day !

Nous vous proposons également quelques offres sur les projecteurs 4K, alors faites défiler vers le bas pour les voir.

Projecteur Epson Home Cinema 880 3 puces 3LCD 1080p – 499,99 $

Projecteur Epson Home Cinema 880 3-chip 3LCD 1080p, 3300 lumens couleur et luminosité blanche, Stre… Prix catalogue : 599,99 $ Prix : 499,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (17 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Projecteur Epson Home Cinema 2200 3 puces 3LCD 1080p – 699,99 $

Projecteur Epson Home Cinema 2200 3 puces 3LCD 1080p, TV et haut-parleur Android intégrés, Streaming/Ga… Prix catalogue : 899,99 $ Prix : 699,99 $ Vous économisez : 200,00 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vous cherchez à passer à un projecteur de cinéma maison 4K ? Découvrez ces deux excellentes options qui sont en vente avec des remises importantes :

Projecteur Epson Home Cinema 3200 4K PRO-UHD à 3 puces avec HDR Prix catalogue : 1 499,99 $ Prix : 1 199,99 $ Vous économisez : 300,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Projecteur 4K, Anker Nebula Cosmos Max 4K UHD TV Home cinéma/projecteur de divertissement, Android T… Prix:$1,499.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Meilleure offre du jour Ce robot aspirateur est bien trop beau pour être en vente pour seulement 89,99 $ ! Prix ​​catalogue : 99,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.