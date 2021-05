Même les médias libéraux se moquent des règles ridicules du CDC COVID pour les enfants ⋆ .

Les restrictions COVID de l’administration Biden sont devenues si onéreuses et illogiques que même les médias de gauche ont commencé à en prendre conscience. En haut de son émission de 14 h HE mardi, la présentatrice de MSNBC Katy Tur a lu un article du magazine new-yorkais se moquant ouvertement des règles «irrationnelles» des Centers for Disease Control exigeant que les enfants portent des masques à tout moment à l’extérieur lorsqu’ils assistent à un camp d’été.

“Ensuite, il y a la confusion persistante sur les directives du CDC sur les masques” Tur a déclaré aux téléspectateurs avant de citer l’article du magazine:

Les directives récemment publiées par le CDC pour les camps d’été se distinguent par leur rigidité et leur rigueur. Les masques doivent être portés en tout temps, même à l’extérieur, par tout le monde, y compris les adultes vaccinés et les enfants dès l’âge de deux ans. Les exceptions sont pour manger et nager. (Les conseils indiquent utilement que si une personne a du mal à respirer ou est inconsciente, aucun masque ne doit être porté.)

L’hôte gloussa en se demandant: «Mes amis, par où commencer?»

Dans l’article, intitulé Experts: les règles du camp d’été du CDC sont “ cruelles ” et “ irrationnelles ”, l’écrivain du magazine new-yorkais David Zweig a expliqué: «L’idée que les enfants devraient porter des masques à l’extérieur toute la journée dans la chaleur du mois de juillet, ou qu’ils ne peuvent pratiquer aucun sport impliquant un contact physique, ou mettre un bras autour d’un ami, frappe de nombreux experts en maladies infectieuses, en pédiatrie, en épidémiologie et la psychiatrie comme impraticable, au bénéfice douteux et punitive dans ses effets sur les enfants. »

Il s’est tourné vers une série d’épidémiologistes et d’immunologues de premier plan ayant une expertise en médecine pédiatrique:

La combinaison du masquage et de la distanciation sociale des enfants à l’extérieur, a déclaré Dimitri Christakis, épidémiologiste et rédacteur en chef de JAMA Pediatrics, la principale revue de médecine pédiatrique, “Est injustement draconien” … .Mark Gorelik, un immunologiste pédiatrique à l’Université de Columbia et un expert du MIS-C, le rare syndrome inflammatoire lié au COVID-19, a déclaré: «Nous savons que le risque d’infection en plein air est très faible. Nous savons que les risques que les enfants tombent gravement malades ou même malades du tout sont extrêmement faibles…. les recommandations du CDC franchissent la ligne de façon excessive et sont, franchement, insensées. Les enfants ne peuvent pas courir à l’extérieur par temps de 90 degrés avec un masque. Période.”

De retour sur MSNBC, Tur a observé à l’ancien coordinateur de la pandémie HHS de l’administration Obama, le Dr Mario Ramirez: «… l’une des autres choses qui m’a frappé aujourd’hui, et qui frappe beaucoup de parents, est la rigidité de l’orientation du CDC pour les camps d’été. Tout le monde, masqué à l’extérieur à la mi-juillet, même si vous êtes vacciné. Cela semble intenable, irréalisable.

Ramirez a admis que «c’est difficile», mais a tout de même essayé de défendre les réglementations excessives de l’agence: «Je promets que les responsables du CDC évaluent ces directives depuis des semaines et essaient de faire ce qu’il faut et de protéger la santé publique.»

Lorsque même des apologistes de routine de Biden comme Tur remettent en question les directives COVID provenant de l’administration, cela vous dit à quel point les règles du gouvernement sont devenues draconiennes.

Voici une transcription de ses remarques du 4 mai:

14 h 01 HE

KATY TUR: Ensuite, il y a la confusion continue sur les directives du CDC sur les masques. J’ai mentionné les camps d’été il y a un instant, et il y a ceci dans le New York Magazine: «Les nouvelles directives du CDC pour les camps d’été se distinguent par leur rigidité et leur rigueur. Les masques doivent être portés en tout temps, même à l’extérieur, par tout le monde, y compris les adultes vaccinés et les enfants dès l’âge de deux ans. Les exceptions sont pour manger et nager. (Les conseils indiquent utilement que si une personne a du mal à respirer ou est inconsciente, aucun masque ne doit être porté.) »Mes amis, par où commencer?

14 h 08 HE

TUR: Dr Ramirez, une des autres choses qui m’a frappé aujourd’hui, et qui frappe beaucoup de parents, est la rigidité des directives du CDC pour les camps d’été. Tout le monde, masqué à l’extérieur à la mi-juillet, même si vous êtes vacciné. Cela semble intenable, irréalisable.

DR. MARIO RAMIREZ [FMR. HHS PANDEMIC & EMERGING THREATS COORD.]: Ouais, c’est difficile, Katy. Vous savez, et cela me rappelle à quoi ressemblait la situation lorsque je travaillais au HHS pendant l’épidémie d’Ebola, et l’une des choses qui, vous savez, me rappelle continuellement, c’est à quel point il est difficile de rédiger des directives de santé publique. qui suivent la science sur le terrain, non? Et donc je promets que les responsables des CDC évaluent ces lignes directrices depuis des semaines et essaient de faire ce qu’il faut et de protéger la santé publique. Et en même temps, nous constatons des changements dans, vous savez, la propagation de la maladie sur le terrain et il est très difficile de suivre le rythme.

Et donc, vous savez, je pense que les CDC font de leur mieux pour suivre, vous savez, ce que nous reconnaissons comme une épidémie et ils continuent de mettre à jour ces lignes directrices. Mais si souvent, ce n’est pas assez rapide avec ce que le public veut voir. Vous savez, je pense qu’en tant qu’organisation, le CDC, vous savez, a été décrié pendant une grande partie de cette pandémie, mais je sais qu’il y a des gens qui travaillent dur là-bas qui essaient de faire de leur mieux pour assurer la sécurité du public, et Je pense qu’ils vont mettre à jour ces lignes directrices à temps, nous devons juste être patients avec eux.

