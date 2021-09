Même les solutions Ethereum Layer 2 génèrent des revenus de frais nettement plus élevés que Bitcoin

Ethereum est clairement un gagnant lorsqu’il s’agit de gagner des frais. Ce deuxième plus grand réseau a généré 22,6 millions de dollars de revenus de frais de transaction au cours des dernières 24 heures et plus de 45 millions de dollars sur une moyenne de 7 jours.

En ce qui concerne ses concurrents, Binance Smart Chain (BSC) a gagné 1,68 million de dollars en frais d’une journée mais arrive toujours à la 3e place tandis qu’Avalanche fait un peu moins de 268 000 $, Cardano 49 000 $ et Polkadot 253 $, selon CryptoFees.

C’est le populaire DEX Uniswap qui est le deuxième plus gros rémunérateur avec un peu plus de 3 millions de dollars. En ce qui concerne les autres projets de financement décentralisé (DeFi), Aave enregistre 1,3 million de dollars, SushiSwap 1,2 million de dollars, Compound 996 millions de dollars, MakerDAO 140 000 dollars et Polygon 33 000 dollars au cours des dernières 24 heures.

Dans tout cela, le plus grand réseau, Bitcoin, tombe à la 9e place en générant environ 400 000 $ en frais d’une journée. Ces frais peu élevés entraînent une baisse des revenus tirés des frais en pourcentage des revenus totaux des mineurs à seulement 1,3%, le plus bas depuis janvier 2020.

L’utilisation de la solution de couche 2 Lightning Network pourrait également être une raison à cela, dont la capacité a augmenté tout au long de l’année, passant de 1 050 BTC à un nouvel ATH de 2 583 BTC maintenant.

Même Arbitrum, la solution Ethereum Layer 2, a généré plus de frais à plus de 613 000 $ que Bitcoin. Le concurrent d’Arbitrum, quant à lui, se situe juste un cran en dessous de Bitcoin à environ 332 000 $.

Arbitrum a éclipsé les concurrents de compatibilité EVM malgré une vague d’annonces d’extraction de liquidité provenant d’Avalanche, Fantom et Harmony.

Les 10 et 11 septembre, le contact de pont d’Arbitrum a enregistré une forte augmentation qui a fait passer sa valeur totale verrouillée (TVL) à 2,1 milliards de dollars, contre 173 millions de dollars.

Cependant, la plupart des capitaux d’Arbitrum sont actuellement consacrés à des projets spéculatifs. Mais avec des projets comme Aave, Balancer, Chainlink, Coinbase Wallet, DAI, Curve, Cream Finance, Etherscan, Gnosis Safe, Infura, Metamask, OKEx, Nansen, protocole perpétuel, Sushi, The Graph, Tether, USDC, Uniswap, WBTC, Zapper , et bien d’autres qui seront bientôt déployés sur Arbitrum, cela pourrait changer très rapidement.

Selon Dune Analytics, TVL sur Arbitrum Bridge a encore bondi de 25% la semaine dernière à 2,7 milliards de dollars, tandis qu’une augmentation de 51% a été enregistrée sur Optimism ERC20 Bridges, s’élevant à 37,6 millions de dollars.

Arbitrum Bridge représente actuellement 34,6% des parts des ponts Ethereum TVL, suivi par Polygon ETC20 Bridge à 30,4%, Avalanche Bridge à 24,4% et Fantom Anyswap Bridge à 6,3%.

En ce qui concerne la répartition des actifs à partir d’Ethereum, WETH/ETH, USDC, USDT, DAI et WBTC représentent près de 90 % de la valeur des actifs.

Les validateurs uniques quotidiens sur Arbitrum sont actuellement 81, en baisse par rapport au pic de 588 de la semaine dernière. L’optimisme a connu une énorme augmentation des dépôts le 11 septembre, passant de 234 à 9828 en une journée, pour être réduit de plus de la moitié au cours des deux prochains jours et actuellement à 446.

Le décollage d’Arbitrum début septembre a en fait coïncidé avec une forte baisse du prix médian quotidien du gaz sur le réseau principal Ethereum. Mais il reste à voir s’il ne s’agit que d’une coïncidence ou d’une relation de causalité, car les NFT ont également perdu de la vitesse à cette époque, ce qui a été le plus grand contributeur à l’augmentation des prix du gaz.

