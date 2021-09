Même les vaccins COVID peuvent ne pas vous protéger de cette nouvelle variante !

Image représentative : .

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette semaine, a nommé une nouvelle «variante d’intérêt» du coronavirus nommée «variante Mu». Il aurait été trouvé en Colombie en janvier 2021 et aurait également été détecté dans environ 39 autres pays jusqu’à présent. Selon les résultats (tels que cités dans l’Indian Express), Mu a des changements, appelés mutations. Cela signifie que cette variante pourrait supprimer une partie de la protection que nous obtenons des vaccins COVID. Mais la bonne nouvelle est que, bien qu’il soit là depuis janvier de cette année, il ne surpasse pas Delta, qui est une variante dominante dans la plupart des pays du monde. Si Mu était vraiment une variante dangereuse, les gens auraient commencé à en être témoins. Mais heureusement, nous ne l’avons pas encore fait.

Tout ce que vous devez savoir sur une variante qui vous intéresse ?

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) définissent une variante d’intérêt comme « des marqueurs génétiques spécifiques qui ont été associés à des modifications de la liaison aux récepteurs, une neutralisation réduite par les anticorps générés contre une infection ou une vaccination antérieure, une efficacité réduite des traitements, un impact diagnostique potentiel, ou augmentation prévue de la transmissibilité ou de la gravité de la maladie ». Donc, disons que s’il y a des changements dans le virus, cela signifie qu’il a le potentiel de causer plus de dommages et de cette façon, nous pouvons le nommer une “variante d’intérêt”. Mu a des mutations qui pourraient avoir certaines de ces propriétés. Mais encore, des preuves émergent encore autour de cette nouvelle variante. Eta, Iota, Kappa et Lambda sont les quatre autres variantes intéressantes.

Échappera-t-il à la protection que nous obtenons des vaccins contre le covid ?

Voici donc comment fonctionnent les vaccins contre le covid. Les vaccins ciblent généralement la « protéine de pointe » du virus qui pénètre dans les cellules de notre corps. Les vaccins exposent notre corps à la partie du virus, généralement la protéine de pointe, qui aide notre système immunitaire à apprendre à lutter contre le virus lorsqu’il le rencontre. Mais dans le cas où une variante montre des changements significatifs dans la protéine de pointe, elle peut alors diminuer l’efficacité du vaccin, évitant ainsi la protection que nous obtenons de la vaccination. L’OMS aurait déclaré que les preuves préliminaires suggèrent que la “variante Mu pourrait partiellement échapper aux anticorps que nous obtenons de la vaccination”. Mais comme les données proviennent d’études en laboratoire, nous ne savons toujours pas comment la variante affectera la population. Des recherches supplémentaires devaient être effectuées pour en savoir plus sur son comportement chez l’homme. La bonne nouvelle ici est que nos vaccins nous protègent actuellement bien contre toutes les infections symptomatiques et les maladies graves de toutes les variantes du virus.

