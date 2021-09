Même l’iPhone 13 ne résout pas les problèmes avec iOS 15 | La technologie

in

Si votre iPhone a des problèmes de reconnaissance en cliquant sur l’écran, vous n’êtes pas seul, c’est à cause d’un bug dans iOS 15 qu’Apple va résoudre au plus vite.

Avec la sortie du nouvel iPhone 13, Apple a également sorti iOS 15 en tant que système d’exploitation qui pourra même tirer parti, dans une certaine mesure, de l’ancien iPhone, et qu’en général son avènement assure un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. et les questions de sécurité.

Mais lancer un système d’exploitation n’est jamais facile, et pendant les premiers jours de sa disponibilité, il semble qu’iOS 15 soit arrivé plein de bugs, à la fois pour le nouvel iPhone 13 et aussi pour les appareils iPhone plus anciens.

Bien qu’en termes de durabilité de la batterie, il soit fortement conseillé de mettre à jour vers iOS 15, vous devriez peut-être attendre quelques semaines pour qu’Apple commence à publier différents correctifs pour le nouveau système d’exploitation, compte tenu de toutes les erreurs qui se produisent au cours des dernières heures.

L’iPhone 13 de quelqu’un n’enregistre-t-il pas les événements tactiles de manière cohérente? Est-ce un truc d’application, un truc d’iOS 15 ou mon truc d’iPhone 13 – Arnold Kim (@arnoldkim) 29 septembre 2021

J’ai l’iPhone 13 pro depuis moins de 24h et j’ai déjà des problèmes avec l’écran tactile… grand succès @AppleSupport – Stéphanie (@ steph_nicole216) 25 septembre 2021

@AppleSupport, il y a un problème avec la sensibilité au toucher de mon iPhone 12 Pro Max depuis la mise à jour vers ios15. Il ne répond plus à un seul toucher comme il le faisait auparavant, comme toucher pour lire une vidéo YouTube ou toucher lorsque l’iPhone est verrouillé. Maintenant, je dois toucher 4 à 6 fois. – Abhishek Gupta (@AYPgupta) 26 septembre 2021

Les bugs récents signalés sur des sites comme Reddit ou sur des réseaux sociaux comme Twitter incluent les plaintes des clients avec l’iPhone 13 et les iPhones plus anciens. qui ont des problèmes de sensibilité au toucher. C’est-à-dire que l’écran ne reconnaît pas lorsqu’il est enfoncé pour effectuer différentes actions.

Certains utilisateurs soulignent que le redémarrage de l’appareil peut résoudre cette panne, tandis que d’autres précisent qu’en insistant sur l’écran, la frappe est reconnue.

Quoi qu’il en soit, Apple a sûrement déjà pris très bonne note de tous ces bugs qui semblent être un problème logiciel, puisqu’ils ont été rencontrés à la fois dans le nouvel iPhone 13 et dans les différents anciens iPhones mis à jour vers iOS 15, nous avons déjà savoir d’où vient le problème : le système d’exploitation.