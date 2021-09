Meme Lordz (LORDZ) augmente de 15% alors qu’il se prépare pour un lancement alpha – Voici les meilleurs endroits pour l’acheter

in

Un nouveau jeton de jeu blockchain basé sur Meme, Meme Lordz (LORDZ), s’est mis en place avec une concurrence folle et a fait monter en flèche le prix du jeton alors qu’il se prépare pour un lancement Alpha. Les mouvements de prix actuels ont attiré l’attention de la plupart des investisseurs en crypto-monnaie qui cherchent à réaliser de bons rendements après le lancement d’Alpha prévu pour le 31 octobre de cette année.

Suite à une demande accrue, Invezz a rédigé le court article suivant pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Meme Lordz (LORDZ) tout en les aidant à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle pièce, lisez la suite.

Meilleurs endroits pour acheter le jeton Meme Lordz (LORDZ)

Si vous êtes intéressé par l’achat de la pièce Meme Lordz (LORDZ), vous êtes au bon endroit.

Notre équipe de professionnels a mené des recherches approfondies et identifié les éléments suivants comme les meilleures plateformes pour acheter Meme Lordz (LORDZ) en ligne :

Qu’est-ce que Meme Lordz (LORDZ) ?

La pièce Meme Lordz (LORDZ) est le jeton natif du jeu de blockchain Meme Lordz.

Le jeu de blockchain Meme Lordz est basé sur Binance Smart Chain (BSC) et son objectif est de permettre aux joueurs de blockchain d’immortaliser leurs Meme Lords (par exemple, Elon Musk, Chuck Norris et autres) en tant que jetons non fongibles (NFT).

LORDZ est utilisé comme un jeton utilitaire pour effectuer des paiements en plus des petits frais de gaz de la blockchain BNB pour réussir à créer un Lordz NFT Meme après les avoir combattus et capturés dans le jeu. Les détenteurs de LORDZ gagnent également plus de jetons LORDZ sous forme de récompenses qui leur sont distribuées à partir de 50% des frais de transaction collectés (regroupés).

Dois-je acheter la pièce Meme Lordz (LORDZ) aujourd’hui ?

Les NFT sont devenus le sujet de conversation du jour et si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie associée à une plate-forme NFT, alors Meme Lordz (LORDZ) pourrait être une excellente option.

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prédiction de prix Meme Lordz (LORDZ)

Il est difficile de fournir une prévision décisive du prix du jeton Meme Lordz (LORDZ), d’autant plus que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que de grandes fluctuations du marché peuvent se produire à tout moment.

Néanmoins, la récente tendance à la hausse après la récente révélation de la compétition $ LORDZ devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2021 et jusqu’en 2022. La pièce a montré de bonnes perspectives de poursuivre sa tendance à la hausse précédente après le bref recul qui a eu lieu entre le 22 août. et 06 septembre.

Réactions de Meme Lordz (LORDZ) sur les réseaux sociaux

🔥Découvrez le concours de sortie alpha de #memelordz et gagnez de nombreux prix ! 📌 Pour plus d’informations visitez https://t.co/UILM0ZQLZy 🚀 Marketing lourd et streamers twitch avant la sortie de l’alpha ! Rejoignez notre TG https://t.co/x9iJX9JGPZ$lordz #bnb #bsc #gamefi #NFT pic.twitter.com/M2IB81DUnX – MemeLordz (@MemeLordzRPG) 12 septembre 2021

$ LORDZ a sorti un grand concours ! @MemeLordzRPG Il y a 400k$ LORDZ, NFTs uniques & 200 pass d’accès anticipé à gagner !Https : //t.co/R3HoBxbuO9 pic.twitter.com/fuozjreGxp – Rocket™ 💎₿ (@TheRocketCrypto) 13 septembre 2021

