Même l’outil de recadrage d’Android 12 a repris le thème dynamique dans la bêta 4

Les captures d’écran sont la méthode idéale pour enregistrer des mèmes et résoudre les problèmes techniques de vos parents, mais sans outils d’édition de qualité, elles ne sont tout simplement pas bonnes. Android 12 a fait un excellent travail en rationalisant sa suite d’édition pour vos captures, et avec la dernière version bêta de cette semaine, il prend une touche de couleur supplémentaire.

Auparavant, la suite de balisage avait déjà l’air fraîche avec de nouveaux éléments Material You, tirant subtilement les couleurs de votre arrière-plan appliqué. Avec la mise à jour de cette semaine, nous voyons quels pourraient être les derniers ajustements pour les outils de capture d’écran avant le lancement officiel d’Android 12. Le contour de recadrage a repris les mêmes éléments de thème que le panneau de fond et d’outils au bas de l’écran. Il aide à se démarquer un peu plus que le cadre gris obsolète, avec ses nouvelles bulles le long du haut et des côtés de la boîte.

La gauche: Android 12 bêta 3.1. Droite: Android 12 Bêta 4.

Si cela vous semble familier, c’est parce que nous avons vu un aperçu de ce cadre dans les outils de capture d’écran déroulants de la bêta 3. À l’époque, l’affichage de capture standard utilisait toujours l’ancien aspect – comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus – mais suite à cette mise à jour la plus récente, les deux cadres correspondent désormais.

C’est une petite touche, mais c’est prévu si tard dans le cycle bêta d’Android. Avec la version stable d’Android 12 dans quelques semaines à ce stade, il s’agit de corriger les derniers bugs et de verrouiller une conception finale en place.