« Je l’ai dit hier soir à mon mari [Daryl Sabara], j’étais comme, ‘Eh bien, quand nous aurons les triplés…’ Et il dit, ‘Triplets ?!’ 2-en-1 sonne bien. Je ne veux pas six grossesses, je veux six enfants d’une manière ou d’une autre. Mon mari est un jumeau aussi, donc je me dis, ça doit être quelque part en nous. »

Mais, en ce moment, Meghan fait partie d’un trio différent: la table des juges de E! ‘S Clash of the Cover Bands aux côtés Adam Lambert et Esther doyenne.

« Nous jugeons sur les impressions vocales, l’incarnation physique et la performance globale, si cela vous a plu ou non », a noté Meghan. « Il y a beaucoup de choses que nous examinons, mais après le premier tour, nous voulons vraiment qu’ils gagnent. »

Clash of the Cover Bands débute ce soir à 21h30 sur E !.