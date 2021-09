Même Messi n’a pas compris l’attitude de Koeman envers moi – Miralem Pjanic

Le milieu de terrain de Barcelone Miralem Pjanic affirme que “même Lionel Messi” n’a pas compris l’attitude de Ronald Koeman à son égard pendant son séjour au Camp Nou.

Pjanic a passé la majeure partie de la saison dernière sur le banc après avoir été négligé par l’entraîneur néerlandais et a fini par quitter le club pour rejoindre Besiktas en prêt.

Le milieu de terrain admet qu’il ne pouvait pas passer une autre saison sur la touche et dit que Messi lui demandait pourquoi il ne jouait pas.

“Besiktas me voulait fortement dans les derniers jours du marché des transferts et je ne pouvais pas rester à Barcelone avec Koeman, j’aurais perdu une autre année et je ne le voulais pas”, a-t-il déclaré.

“Koeman avait une attitude avec moi que personne ne comprenait, pas même Messi. Léo, l’année dernière, m’a dit plusieurs fois : « Mais pourquoi ne te laisse-t-il pas jouer ? Il s’est passé quelque chose ?

« Les Besiktas sont les champions de Turquie, ils sont en Ligue des champions et… ils ont un maillot noir et blanc. Ils m’ont très bien accueilli, ce sera un autre grand défi.

Origine | Tuttosport (via Football Italia)