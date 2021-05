Même Monaco a des limites de piste qui seront contrôlées

Il peut être entouré de murs, de barrières et d’un port, mais même Monaco a des limites de piste que les commissaires de course surveilleront ce week-end.

Le circuit urbain de Monte Carlo est l’une des pistes les plus impitoyables du calendrier en raison de ses limites de piste très rigides.

Entouré de barrières Armco et de murs en béton, les erreurs coûtent cher au Grand Prix de Monaco car il y a très peu d’endroits où un pilote peut sortir du circuit sans heurter quelque chose.

La FIA, cependant, a trouvé un endroit où il y a, le virage 10.

“Un temps au tour réalisé lors d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste et en omettant de négocier le virage 10 en utilisant la piste, entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs”, a déclaré le directeur de la course de F1 Michael Masi avant le premier. Séance d’entraînement.

«Chaque fois qu’une voiture ne parvient pas à négocier le virage 10 en utilisant la piste comme décrit ci-dessus, les équipes seront informées via le système de messagerie officiel.

«À la deuxième occasion où un pilote ne parvient pas à négocier le virage 10 en utilisant la piste pendant la course, on lui montrera un drapeau noir et blanc, toute nouvelle coupure sera alors signalée aux commissaires sportifs.

«Ces exigences ne s’appliqueront pas automatiquement à tout pilote jugé avoir été contraint de quitter la piste, chaque cas sera jugé individuellement.

«Dans tous les cas, le pilote ne doit rejoindre la piste que lorsqu’il est sûr de le faire et sans obtenir un avantage durable.»

Masi a ajouté à propos de la route d’évacuation du virage 10/11 que «si une voiture emprunte la voie d’évacuation au virage 10-11, le conducteur ne peut rejoindre la piste que lorsque les feux, actionnés par le commissaire sur place, sont allumés au vert.»

