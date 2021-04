« Même Mourinho est fatigué de Gareth Bale »

04/06/2021

L’ancien joueur de Tottenham, Jamie O’Hara, a critiqué Gareth Bale pour sa mauvaise performance cette saison dans l’équipe de José Mourinho pour talkSport: « Je pense que tout le monde est fatigué de la saga Gareth Bale. Même Mourinho en a assez. Les fans, les joueurs, la presse … Tout le monde ».

Le Britannique, qui faisait partie de l’équipe londonienne en plusieurs étapes, était très réticent à la figure de l’ailier gallois: « Il est arrivé et cela ressemblait au retour du Messie, mais il était absent pendant trois mois! » « Puis il sort en disant qu’il veut juste être apte pour le Championnat d’Europe et c’est pourquoi il est venu à Tottenham. Mourinho est fatigué. Cette situation doit cesser. », il a condamné.

L’ex du Real Madrid a quitté et est entré dans les plans du technicien pendant toute la saison. Entre fin février et début mars, il s’est imposé dans l’équipe de départ avec de bonnes performances, mais une fois de plus il est ostracisé: « Il a joué des matchs raisonnables, puis il a disparu dans les deux plus gros matchs de la saison: le derby avec Arsenal et le match à Zagreb, où il était nul. ».

Le regard sur l’Eurocup et le Real Madrid

L’attaquant gallois a réitéré à plusieurs reprises que son prêt à Tottenham avait un double objectif: jouer le Championnat d’Europe dans les meilleures conditions possibles et revenir au Real Madrid la saison prochaine, où il lui reste un an sur son contrat. La saison du joueur actuel de Tottenham, cependant, n’est pas celle attendue. Il a participé à 26 rencontres cette année, mais il n’a commencé que huit fois.

L’extrême a marqué un total de 10 buts et a distribué trois passes décisives, mais sa détermination dans le jeu et dans l’équipe s’est limitée à des moments précis, ce que Mourinho ne semble pas aimer, qui Il ne lui a accordé que deux minutes au cours des deux derniers jours de la Premier League.