Même Porto Rico n’a pas pu éviter omicron

Début décembre, après une interruption de deux ans de la scène, Bad Bunny est rentré chez lui à Porto Rico pour donner à ses fans les plus dévoués le concert de leur vie. La star du reggaeton a peut-être livré avec son spectacle «P FKN R» – un spectacle de 10 millions de dollars sur deux jours et un hommage à la culture Boricua dans un immense stade de 60 000 personnes à San Juan. Mais il s’est également avéré être un événement superspreader.

Tous les spectateurs étaient tenus de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 et de porter des masques, sous peine de risquer une amende de 100 $ et l’exclusion du concert. Bien que leur statut de vaccination ait été vérifié à la porte, il n’y avait pas beaucoup d’application du mandat du masque, et de nombreux participants les ont enlevés une fois qu’ils sont arrivés à leur place. En conséquence, environ 2 000 participants ont été testés positifs pour le virus par la suite, contribuant à une augmentation de 4 600 % des cas sur l’île le mois dernier. Décembre 2021 représentait un tiers du total des cas enregistrés à Porto Rico, et maintenant le taux de positivité de l’île est de 36%.

Le concert était emblématique de ce qui s’est mal passé à Porto Rico – et dans d’autres régions des États-Unis au milieu de la propagation de la variante omicron. De nombreux Portoricains se sentent plus protégés qu’ils ne le sont en réalité en raison des niveaux élevés de vaccination de l’île, mais deux injections de vaccin se sont avérées ne pas être une défense suffisante face à l’omicron, qui est plus transmissible que les variantes précédentes. Et l’augmentation du nombre de personnes infectées signifie que davantage de personnes se retrouvent à l’hôpital, mettant à rude épreuve les infrastructures médicales.

Il y a tout juste un mois, Porto Rico semblait être dans une meilleure position que d’autres régions des États-Unis. Il a l’un des taux de mortalité Covid-19 les plus bas des États-Unis et pendant des mois, il a dominé le pays en termes de taux de vaccination. Une campagne de messagerie unifiée de la communauté scientifique et des chefs de gouvernement a permis à l’île d’éviter en grande partie la politisation du virus et du vaccin. Et le gouverneur Pedro Pierluisi a mis en œuvre certains des mandats de vaccination les plus stricts du pays. Sans tout cela, la dernière vague aurait pu être beaucoup plus meurtrière.

Mais même Porto Rico n’était pas à l’abri de la variante hautement contagieuse de l’omicron, qui a contribué à une augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations aux États-Unis. Les rassemblements pendant la saison des vacances, qui à Porto Rico s’étendent de Thanksgiving à la mi-janvier avec les célébrations du Jour des Trois Rois, ont exacerbé le problème. Et étant donné que de nombreux Portoricains sont vaccinés – près de 78 % au 6 janvier – les infections sur l’île ont été généralement bénignes, donnant aux gens un faux sentiment de sécurité lors de la dernière vague.

« C’est une nouvelle variante, c’est Noël, et il y a un taux de vaccination élevé, donc les gens se sentent plus libres de sortir parce qu’ils sont vaccinés. Et il semble que, cependant, omicron échappe au vaccin, du moins pour la contagion », a déclaré Maria Levis, PDG d’Impactivo, une société de conseil en santé publique à Porto Rico.

Les responsables de la santé publique prévoient que le pic durera encore environ deux semaines. Entre-temps, le gouvernement portoricain a fait ce que d’autres États et territoires américains ont refusé de faire, rétablissant les restrictions sur les rassemblements, les voyages et les ouvertures d’écoles sur recommandation de scientifiques et de responsables de la santé publique. Cependant, il ne peut pas faire grand-chose contre les pénuries persistantes de personnel hospitalier, qui continuent de menacer non seulement le bien-être des patients de Covid-19, mais aussi d’autres personnes à la recherche de soins vitaux.

Le gouvernement portoricain prend des mesures pour empêcher une nouvelle vague, mais il rencontre une certaine résistance

Sur les conseils des responsables de la santé publique, le gouvernement portoricain a réagi rapidement à l’apparition de l’omicron en ravivant et en renforçant les restrictions qui étaient auparavant en place.

Le gouverneur a retardé le début des écoles publiques de deux semaines et a recommandé aux écoles privées de faire de même. Il a rendu les rappels obligatoires pour les employés des secteurs de la santé et de l’éducation, et tous les écoliers de 5 ans et plus doivent avoir leur première dose d’ici le 10 janvier.

Les conducteurs font la queue dans un centre de test au volant géré par le service de santé de Porto Rico sur le parking du stade Hiram Bithorn à San Juan, Porto Rico, le 18 décembre 2021. Ricardo Arduengo/. via .

Ceux qui assistent à des événements de masse doivent désormais fournir non seulement une preuve de vaccination, mais également un test Covid-19 négatif effectué dans les 48 heures suivant l’événement. Tous les établissements servant de la nourriture et des boissons doivent exiger la vaccination ou un test négatif pour l’entrée, et la capacité de ces lieux est limitée à 50 pour cent ou 250 personnes maximum. Tous les passagers des vols à destination de Porto Rico doivent également présenter un test négatif. Et les entreprises doivent fermer entre minuit et 5 heures du matin et ne sont pas autorisées à vendre de l’alcool pendant ces heures.

Les événements majeurs sur l’île ont par conséquent été annulés ou transformés en un événement virtuel, y compris le concours Miss Monde et une célébration du Nouvel An de 10 000 personnes.

Pour certains Portoricains, ces mesures ne vont pas assez loin. Certains se sont inquiétés de la décision du gouverneur de retarder la rentrée scolaire plutôt que de ce qu’ils considèrent comme l’option la plus sûre : revenir à l’enseignement à distance. D’autres considèrent les actions du gouverneur comme sages. Mais globalement, il y a une lassitude notable sur les protocoles de prévention du Covid-19 chez les jeunes.

L’incidence la plus élevée de cas au cours du récent pic a été parmi les personnes âgées de 15 à 39 ans, a déclaré Victor Ramos, président du Collège des médecins de Porto Rico, qui conseille le gouverneur sur la stratégie de pandémie. Le virus s’est propagé sur leurs lieux de travail, leurs écoles et leurs universités, les fêtes de fin d’année et les grands événements – et ils l’ont ramené chez eux à des populations plus âgées et plus vulnérables.

Deux ans après le début de la pandémie, il est difficile de convaincre ces jeunes de rester à la maison, surtout quand, en raison de la vaccination généralisée, le cas typique de Covid-19 à Porto Rico n’a pas entraîné de symptômes plus graves que ceux d’un rhume. Beaucoup pensent également qu’avec Covid-19 devenant endémique, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils n’attrapent le virus, alors autant en finir. Le problème avec cette stratégie, cependant, est qu’elle pourrait toujours la propager aux personnes qui courent un risque plus élevé d’hospitalisation.

« Les symptômes ont été très légers pour les personnes qui l’ont contracté, et cela joue également sur la gravité de la situation », a déclaré Levis. « Les gens sont aussi simplement fatigués. »

Pendant ce temps, les responsables de la santé publique avertissent les Portoricains que deux doses de vaccin ne suffisent pas. Moins de 40 pour cent de la population a reçu un rappel. Mais problème, tout le monde n’est pas encore éligible pour un rappel, car cela ne fait pas six mois depuis leur dernier coup ou trois mois depuis qu’ils ont reçu le vaccin Johnson & Johnson.

Bien que les symptômes du Covid-19 soient généralement plus doux pour les vaccinés, l’omicron est plus transmissible, même chez les personnes qui ont eu deux injections. La combinaison de personnes vaccinées baissant leur garde et le fait que la plupart des habitants de Porto Rico n’ont pas reçu de rappel a créé une ouverture pour la propagation d’omicron. Le résultat est un nombre croissant de cas, actuellement de près de 400 % de plus que le pic de l’hiver dernier, ainsi qu’une augmentation de près de 600 % des hospitalisations au cours des deux dernières semaines à un moment où l’infrastructure de santé publique de l’île est en difficulté.

Bien qu’il ait été lancé dans la courbe d’omicron, le gouvernement de Porto Rico a réagi exactement comme les responsables de la santé publique l’ont conseillé, et ils sont convaincus que les nouvelles mesures permettront de maîtriser à nouveau la pandémie. On ne peut pas en dire autant des autres États et territoires des États-Unis, qui ont largement évité un retour aux blocages pandémiques.

Les travailleurs enregistrent les personnes à tester pour Covid-19 sur le parking du stade Hiram Bithorn à San Juan le 18 décembre. Ricardo Arduengo/. via .

Le système de santé de Porto Rico est sous pression

Les pénuries de personnel hospitalier s’avèrent actuellement être la plus grande pression sur les ressources de soins de santé aux États-Unis, et Porto Rico ne fait pas exception.

« Nous avons les lits », a déclaré Ramos. « Le problème que nous avons, c’est le personnel. Ils sont fatigués, ils doivent rester à la maison car ils sont contagieux, et certains sont en vacances à cause des vacances.

Cela signifie que la qualité des soins complexes et gourmands en ressources dont les patients de Covid-19 ont besoin pourrait ne pas être aussi élevée qu’elle pourrait l’être. Et que les patients non-Covid-19, en particulier ceux qui avaient déjà un accès limité aux médecins, pourraient être confrontés à des retards de soins, ce qui pourrait créer des problèmes de santé à long terme qui survivront à la pandémie.

Il y avait déjà eu un exode massif de médecins de Porto Rico après que l’ouragan Maria a frappé l’île en 2017, en partie à cause des bas salaires et des problèmes de remboursement des assurances qui les empêchaient de payer leurs bureaux et leur personnel. L’année suivante, les effectifs médicaux spécialisés avaient diminué de 15 %, ce qui signifie qu’il n’y avait qu’environ 9 500 employés pour desservir l’ensemble de la population de 3,2 millions d’habitants, comme l’a signalé Catherine Kim pour Vox.

Les chiffres s’étaient quelque peu rétablis au moment où la pandémie est apparue. Mais de nombreux membres du personnel médical ont dû rester à la maison et se mettre en quarantaine lorsqu’ils ont été testés positifs pour Covid-19.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment modifié sa recommandation pour les personnes de mettre en quarantaine pendant cinq jours au lieu de 10 si sans fièvre pendant 24 heures sans utiliser de médicaments antipyrétiques et d’autres symptômes se sont améliorés. Bien que controversées, ces directives pourraient permettre aux travailleurs de la santé asymptomatiques de reprendre le travail beaucoup plus tôt, contribuant ainsi à atténuer les pénuries de personnel et la disponibilité et la qualité des soins médicaux pour tous.

Mais le burn-out est aussi un problème. De nombreux agents de santé ont abandonné les soins directs aux patients de Covid-19 au profit d’emplois moins risqués, tels que la vaccination et le travail de laboratoire, a déclaré Ramos.

Tout cela signifie que la capacité de traiter non seulement Covid-19, mais également d’autres patients présentant des problèmes médicaux urgents reste néanmoins un défi. Selon le gouvernement fédéral, 72 des 78 municipalités de l’île sont mal desservies sur le plan médical et ont des « besoins de soins de santé non satisfaits ».

Ce problème est aggravé par le fait que de nombreux médecins de l’île ont réduit leurs services sur place et que les patients présentant des facteurs de risque de Covid-19 ont peur d’accéder aux soins en personne de peur de contracter le virus. Cela a conduit à une explosion des besoins dans le secteur de la santé mentale et à une augmentation de l’incidence des maladies chroniques, comme le diabète et l’hypertension, a déclaré Levis.

« Cela fait comprendre l’impératif que si Covid est endémique et que nous allons voir ces poussées apparaître, nous devons nous assurer que nous avons d’autres moyens de communiquer avec les patients », a déclaré Levis.

À moins que ces défis de longue date dans le système de santé de Porto Rico ne soient résolus, en plus de la pénurie immédiate de personnel, toute future vague de pandémie continuera de présenter un risque pour la santé des patients de Covid-19 et de toute autre personne cherchant des soins.