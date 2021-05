Même pour les enfants à l’école, c’était la pire année scolaire publique de tous les temps ⋆ .

Après avoir réussi à maintenir la fermeture des écoles de New York pendant toute l’année scolaire, le président de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, a décidé de soutenir l’idée de la réouverture pour l’année prochaine. De façon pratique, elle a attendu les vacances d’été pour prendre cette décision: «Compte tenu des circonstances actuelles, rien ne devrait l’empêcher de rouvrir complètement nos écoles publiques cet automne et de les garder ouvertes.»

De nombreuses écoles du pays ont été ouvertes pendant toute l’année scolaire, y compris la mienne.

Cela dit, maintenant que nous arrivons à la fin de l’année scolaire, il faut admettre que c’était probablement la pire année scolaire de notre vie pour toutes les personnes impliquées. Non seulement il y avait un climat démoralisant en dehors de l’école, en proie à la controverse et à l’hystérie, mais les écoles elles-mêmes étaient des endroits tristes et improductifs.

Toutes les bonnes choses que les gens associent normalement à l’école – apprendre, se faire des amis et faire partie d’une communauté – étaient presque totalement inexistantes. Pendant ce temps, toutes les mauvaises choses associées à l’école – l’ennui, l’isolement et la dépression – ont toutes été renforcées.

Il ne fait aucun doute que les restrictions physiques destinées à décourager le virus ont joué un rôle important à cet égard. Pour mettre en œuvre avec succès les directives de distanciation sociale recommandées par les anciens Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les étudiants devaient être espacés de six pieds en tout temps ou être divisés par des barrières en plastique lorsque l’espacement n’était pas possible. On a demandé aux enseignants de rester dans leur coin de la salle ou de se déplacer continuellement pour ne pas rester trop longtemps à côté d’un élève.

Pendant les périodes de passage (qui ont été prolongées à 15 minutes ou plus pour libérer différents groupes à des moments différents), les enseignants et les administrateurs ont été chargés de disperser les foules. À cela s’ajoute l’annulation ou la réduction des activités parascolaires et des sports. Dans l’ensemble, si un enfant se faisait un nouvel ami cette année, ce n’était probablement pas à l’école.

Les mandats de masque étaient également un fardeau. Ils gênaient la respiration de tout le monde et cachaient leurs visages. Je n’avais pas réalisé à quel point cela aurait un impact important avant de commencer à travailler avec mes classes.

Avec de nombreux autres enseignants, j’ai eu du mal à joindre mes élèves en portant un masque. Ils ne savaient jamais quand je plaisantais ou quand j’étais sérieux parce qu’ils ne pouvaient jamais voir mes expressions faciales, et je ne savais jamais s’ils étaient heureux ou tristes parce que je ne pouvais pas voir les leurs. De nombreux cours étaient étrangement dépourvus d’expression et d’émotion. Dans ces moments-là, j’avais l’impression que je n’enseignais pas vraiment, mais que je donnais des instructions et que je transmettais des informations à un public passif.

Aussi étouffantes que ces choses aient été, le plus grand facteur qui a ruiné cette année a été le recours accru à la technologie. Les étudiants ont soit opté pour l’apprentissage virtuel, assisté à des cours via Zoom et effectué des devoirs en ligne, ou ils ont suivi un apprentissage en personne qui nécessitait toujours l’utilisation d’un ordinateur et d’une connexion Internet.

Comme tous ceux qui avaient suivi des cours en ligne à l’université auraient pu le prévoir, les cours virtuels étaient un buste. De nombreux étudiants ne se sont jamais connectés et ceux qui l’ont fait sont rarement restés dans la salle pendant toute la période.

De nombreux enfants regardaient des films et jouaient à des jeux vidéo avec leurs amis qui suivaient également des cours virtuels. Comme on pouvait s’y attendre, obtenir du travail de ces étudiants était souvent une épreuve, beaucoup d’entre eux attendant de voir ce qui était noté (puisque le travail en ligne a inévitablement tendance à être un travail chargé), puis transformant quelque chose à peine passable avant la date limite de notation.

Même avec les configurations les plus idéales, les évaluations étaient impossibles. La copie de chaque quiz, test et examen est devenue une routine parmi les étudiants virtuels. Ils pouvaient rechercher toutes les questions et inciter et répartir le travail entre leurs pairs. Cela signifiait que les élèves pouvaient obtenir des notes parfaites dans leurs classes sans jamais lire le matériel source, pratiquer leurs compétences ou même écouter leurs enseignants.

Malheureusement, ce problème de responsabilité s’est étendu aux cours en personne. Parce que ces étudiants étaient toujours sur des ordinateurs, ils pouvaient toujours tricher et se débarrasser de leur travail. Les enseignants auraient peut-être eu un peu plus de contrôle sur cela dans une salle de classe physique, mais pas beaucoup. L’enseignement dépendait en grande partie de la bonne volonté des élèves peu susceptibles de résister aux nombreuses distractions et opportunités de tricher.

Au-delà du fait que l’enseignement était compromis, regarder l’écran pendant tant d’heures à la fois a coûté énormément aux étudiants. Avec de nombreux étudiants déjà aux prises avec la dépendance aux smartphones avant cette année, c’était l’année où la dépendance est devenue paralysante. Tant de jeunes se sont complètement retirés de la réalité, ayant peu de contacts physiques avec qui que ce soit ou quoi que ce soit.

Même les étudiants par ailleurs bien ajustés ont eu du mal avec les écrans. Ceux qui réussissaient à éviter la dépendance devaient encore passer des heures sur leur ordinateur, accomplissant des travaux qu’ils trouvaient dénués de sens. L’ensemble de l’arrangement est devenu épuisant.

Tout cela ressemblait un peu à la scène de Pleasure Island dans «Pinocchio» de Disney: les enfants obtiennent tout ce qu’ils veulent, seulement pour être transformés en ânes et enfermés dans un enclos. Cette année, les étudiants ont pu jouer sur leur téléphone et faire un travail facile, avant d’être transformés en accros de la technologie enfermés dans leurs écrans.

On pourrait dire que les enseignants ont au moins eu une année facile. Ils n’avaient pas à s’inquiéter autant de la gestion de la classe car les enfants étaient calmes, espacés et principalement occupés par leurs appareils. De plus, ils n’avaient pas à se soucier trop des échecs car le travail était facile et les normes de classement étaient assouplies.

En ce sens, de nombreux enseignants ont eu une année facile, et c’était au-delà de la frustration. Le sentiment d’établir un lien avec les étudiants, de laisser un impact durable et de simplement se réjouir d’un travail bien fait n’était tout simplement pas là. Bien sûr, il y a eu certains de ces moments, mais pas assez pour apporter cet épanouissement recherché en devenant enseignant.

Heureusement, de nombreux districts scolaires reviendront en grande partie à la normale cet automne, supprimant les mandats de masque et limitant l’enseignement virtuel. Je parierais que cela a plus à voir avec le mécontentement collectif de cette année que tout ce qui concerne la santé.

Quelle que soit la raison, cette année a probablement amené tout le monde – élèves, parents, enseignants, administrateurs – à reconsidérer ce qui est important à l’école. Espérons qu’ils se souviendront de cette année et entreront dans la prochaine avec un but, une humanité et une gratitude renouvelés.