«Même si je vieillis, je peux encore le faire» · .

Kubica satisfait de la condition physique lors des tests de pneusRobert Kubica a testé les pneus 18 pouces de Pirelli pendant deux jours sur le Circuit de Catalunya cette semaine afin de recueillir des données pour le fournisseur de pneus. N’ayant conduit qu’une seule séance d’essais et une journée de tournage de 100 kilomètres dans une voiture de F1 cette année, il s’est dit ravi d’être en forme pour autant de course.

«C’est vraiment très chargé aujourd’hui», a déclaré Kubica à l’issue du test, «également productif. C’est toujours intéressant de découvrir de nouvelles fonctionnalités et les pneus sont très importants, en sport automobile, en particulier en Formule 1 et c’était le premier test, pour notre équipe, avec des roues de 18 pouces.

“[It was] beaucoup de kilomètres, beaucoup de tours, beaucoup de données, donc notre département des pneus aura beaucoup de choses à analyser, à examiner les données, à tirer des conclusions.

«Je dirais que ces deux jours ont été productifs mais aussi difficiles. Je n’ai pas été dans la voiture depuis six mois, à part vendredi dernier et pour faire deux jours complets, sur une piste aussi difficile – les exigences de forme physique d’une piste comme Barcelone, c’est agréable de voir que même si je vieillis, Je suis toujours capable de le faire. »

Silverstone ajoute la capacité de retour des fans

Silverstone a annoncé qu’il y aurait une nouvelle tribune à Chapel pour le Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année. Bien que les restrictions de fréquentation ne soient pas encore confirmées, avec la précédente grande prison cette saison se déroulant à huis clos ou avec un nombre très limité de fans, les billets sont actuellement en vente pour Silverstone, y compris à la nouvelle tribune.

La nouvelle tribune offrira une vue sur les asticots, les becketts et la chapelle, ainsi qu’une ligne de vue plus éloignée vers le village, la boucle et le détroit de Wellington. Les billets sont disponibles sous forme de réservation de week-end de trois jours ou pour le jour de la course du dimanche uniquement.

Alfa Romeo apporte plus de mises à jour pour la voiture 2021

Comme McLaren, Alfa Romeo n’a pas fini de travailler sur sa voiture 2021. L’équipe est l’une des trois, avec Haas et Williams, à marquer un point cette saison.

S’exprimant après le Grand Prix d’Espagne, l’ingénieur en chef de course Xevi Pujolar a déclaré: «Nous sommes toujours en train de pousser pour quelques améliorations et nous aurons de nouvelles pièces dans les prochaines courses. Alors définitivement, nous sommes prêts à combler l’écart, nous sommes prêts à nous battre avec les équipes qui sont en tête, pour voir si nous pouvons atteindre le top 10.

En ce jour en F1

Coulthard a gagné tandis que les Ferrari échangeaient leurs places derrière lui aujourd’hui en 2001 il y a 20 ans, David Coulthard a remporté le Grand Prix d’Autriche, tandis que Rubens Barrichello a laissé son coéquipier Michael Schumacher passer pour la deuxième place.

