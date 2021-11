Même si la trilogie GTA était parfaite, je serais plutôt en train de tirer sur des ballons et d’enterrer des gyroïdes

Image : La vie de Nintendo

L’Internet du jeu au sens large est actuellement dans une amère déception en raison de l’état de lancement de GTA The Trilogy – The Definitive Edition, un package anniversaire qui, malheureusement, n’est pas si définitif. Pour les joueurs de Nintendo qui ont attendu des années pour pouvoir jouer à un Grand Theft Auto entièrement en 3D, il est infiniment triste de voir ces classiques arriver sur Switch comme ça. Nous ne parlons pas d’un petit développeur indépendant qui lutte pour trouver le temps, le budget et les ressources nécessaires pour joindre les deux bouts ici ; Rockstar a bâti un empire sur cette franchise et a les ressources pour créer quelque chose de spécial, quelque chose digne du label « Definitive Edition ». Que le studio publie cette collection – une collection qui résume une partie si importante de son héritage – dans un état moins que parfait est déroutant.

Malgré la négativité (et peut-être un peu à cause de cela), j’ai pensé à plonger dans GTA ce week-end et à voir le jeu de mes propres yeux. Cependant, mon temps était limité, j’ai donc utilisé les 90 minutes que j’avais pour parcourir mon île Animal Crossing à la place. La mise à jour 2.0 m’a à nouveau accroché, et je n’ai même pas eu le temps d’essayer le DLC Happy Home Paradise, qui a été lancé une semaine seulement avant GTA.

Curieusement, cette programmation fortuite m’a fait penser à 2012 lorsque je jouais au tout nouveau Animal Crossing: New Leaf et que j’avais GTA dans le cerveau. La sortie de GTA V était prévue pour l’année suivante et mon cerveau de jeune (plus) joueur rebondissait entre ces deux jeux vidéo très différents à l’époque, des franchises qui semblaient à l’opposé d’un spectre ou d’un autre.

En réfléchissant aux espaces numériques présentés dans les deux, je suis alors arrivé à la conclusion que Bell Air – mon village New Leaf – était infiniment plus amusant que n’importe quelle ville de la RGT. GTA IV était l’entrée la plus récente à laquelle j’avais joué, mais la détente au ralenti de ma petite ville d’Animal Crossing était tellement plus engageante.

Bell-Air Vinewood (Image: Rockstar)

Pour moi, le problème de Liberty City n’a jamais été une escalade de la criminalité mais une escalade de l’ennui. Au fur et à mesure que la technologie s’améliorait entre les générations PS2 et PS3, le manque de systèmes engageants dans ces environnements en constante expansion les rendait plus vides que jamais, même si je m’émerveillais de l’échelle du bac à sable de Rockstar. J’avais l’impression qu’on me remettait le même vieux seau et la même pelle dans un bac à sable plus grand et cela m’a laissé froid. J’ai préféré le tir aux pigeons dans GTA IV. Brewster n’approuverait pas.

Pour moi, le problème de Liberty City n’a jamais été une escalade de la criminalité mais une escalade de l’ennui… J’ai préféré le tir aux pigeons dans GTA IV. Brewster n’approuverait pas

Les deux séries ont bien sûr évolué au fil du temps, les dernières entrées offrant plus d’ambition, de sophistication et de contenu que jamais auparavant, et GTA Online est une toute autre bête. Leurs boucles de base respectives, cependant, sont étonnamment proches de ce qu’elles ont toujours été. La lignée des jeux principaux des deux séries est simple à retracer, et même si nous avions magiquement un port Switch de GTA V ici plutôt qu’une présentation croustillante des classiques PS2, Animal Crossing gagne toujours la bataille pour mon attention.

Les cartes tentaculaires de GTA ont toujours été un triomphe technique, mais Rockstar fait d’autres choses bien au-delà de la simple échelle. Les voitures sont amusantes à lancer, les stations de radio diffusent des airs percutants et les talk-shows sont un parfait endroit satirique. Le jeu de tir lumpen des entrées plus anciennes – une énorme marque contre une série dans laquelle les voitures et le combat sont la viande et les pommes de terre du gameplay – a été resserré dans V à la satisfaction de beaucoup, et il y a plus à faire de nos jours que des quêtes de récupération fatiguées et missions de dingue. Personnellement, cependant, le sentiment de vide persiste ; l’espace de possibilité de GTA semble minuscule malgré l’échelle et la liberté de mouvement sans précédent.

Ma petite île déserte est bien moins imposante que Los Santos ou Liberty. Je peux parcourir le périmètre en une minute et il n’y a qu’une poignée de maisons disséminées autour de l’endroit, mais cela offre une variété incroyable. Je peux cueillir des fruits, planter des arbres, aller à la pêche, collecter des fossiles, chasser des insectes, aller dans toutes les maisons et bien plus encore.

Image : La vie de Nintendo

Animal Crossing n’est pas non plus lié par un récit gonflé. Il n’y a pas de vraie histoire, pas de fin à part le remboursement de votre hypothèque et le remplissage de votre Critterpedia. Tout le jeu n’est qu’une routine dans laquelle vous entrez. Vous devez arroser vos fleurs et compléter votre collection de gyroïdes et faire appel à KK Slider tous les samedis soirs. La raison explicite pour laquelle vous le faites devient vague au quotidien. Il commence à refléter vos interactions familiales réelles. Tout comme dans la vraie vie, vous ne vous contentez pas de déposer une carte, d’arroser les plantes ou de prendre une tasse de café ; vous restez en contact – vérifiez vos résidents préférés et assurez-vous qu’ils n’ont pas l’intention de partir de sitôt.

vous ne vous contentez pas de déposer une carte, d’arroser les plantes ou de prendre une tasse de café ; vous restez en contact – vérifiez vos résidents préférés et assurez-vous qu’ils n’ont pas l’intention de partir de sitôt

En 2012, le petit village sur ma cartouche 3DS offrait plus de choix et plus d’opportunités d’expression personnelle et de connexion significative que tout ce que Rockstar avait concocté, et cela est toujours vrai maintenant. Chaque saison apporte de nouveaux festivals et accessoires, des visiteurs et des opportunités. Je pourrais lancer des ballons dans le ciel ou aller sur la plage ou envoyer des lettres ou acheter du papier peint ou élever des fleurs rares ou concevoir des vêtements ou faire dire à Jay S’up Holmes ? quand nous nous rencontrons ou visitons d’autres villes pour échanger des fruits et faire une mise à mort sur le marché du navet. Non, Nintendo n’offrira peut-être pas d’interactions polygonales avec les travailleuses du sexe, et je ne peux pas non plus me rendre dans un bar à strip-tease dans Animal Crossing … et ne nous attardons pas sur ce que cela impliquerait – une recherche innocente de « fan art d’Animal Crossing » l’année dernière avec Safe La recherche nous a laissé des cicatrices qui n’ont pas encore guéri, merci beaucoup. À son honneur, GTA fait un travail fabuleux en recréant ce sentiment inconfortable d’erreur pourquoi suis-je ici que vous pourriez ressentir dans un tel établissement. Et c’est moins cher.

Malgré tout cela, l’ambition environnementale de GTA m’a toujours impressionné et m’attire toujours. J’ai écrit il y a quelque temps à propos d’avoir «un moment» en voyant pour la première fois la brume matinale planer sur le lac Hylia, et j’ai eu un moment épiphanique similaire en sortant de la ville à San Andreas sur PS2. Le jeu… ne s’est pas arrêté ! Le monde vient de continuer. Que je puisse continuer à conduire était incroyable. Ne vous y trompez pas, je vais bricoler avec San Andreas sur Switch à un moment donné juste pour essayer de retrouver ce souvenir.

Hum (Image : Nintendo Life)

Et encore. La nature des détails accessoires de GTA – « boulonnés » au cadre plutôt qu’intégrés naturellement – ​​me les rendait artificiels et sans vie, même lorsque Rockstar essayait quelque chose de nouveau. Je me souviens avoir dit à des amis très sérieusement que je prendrais la comédie stand-up du Dr Shrunk plutôt que Ricky Gervais dans GTA IV n’importe quel jour de la semaine. Je peux prendre un hot-dog et une bière dans GTA, mais pourquoi ne puis-je pas planter un arbre ou entrer dans chaque bâtiment de ce monde urbain épique ?

Les avancées technologiques ont facilité le remplissage des environnements de jeux vidéo avec des systèmes et des détails attrayants ces dernières années, bien que même à l’époque de la PS3, des jeux comme The Last Of Us avaient des mondes remplis de détails à couper le souffle. Créer un paysage urbain photo-réaliste traversable est presque la partie la plus facile maintenant – pratiquement une donnée pour un studio AAA – mais il ne sert à rien d’agrandir le terrain de jeu si vous ne le remplissez que des mêmes vieilles balançoires et ronds-points; l’ambition des minuties doit être tout aussi grande.

Je suis fasciné de voir ce que Rockstar peut réaliser dans un GTA qui n’a pas été lancé il y a deux générations. Et le lancement embarrassant de GTA Trilogy mis à part, je reviendrai toujours dans GTA 3, Vice City et San Andreas à un moment donné. Ces titres sont des jalons importants dans le paysage du jeu et, à tout le moins, la curiosité morbide prendra probablement le dessus sur moi avant longtemps. Mais avec le temps libre limité et Animal Crossing offrant tellement plus de variété, je doute que Tommy, CJ et la compagnie aient jamais ce qu’il faut pour garder mon attention longtemps.

Pas quand j’ai des ballons à tirer et des cultures – et des gyroïdes – à semer.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube