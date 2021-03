Même si le canal de Suez est rouvert, il pourrait ENCORE causer des dommages catastrophiques à la chaîne d’approvisionnement ⋆ .

par Daisy Luther, The Organic Prepper:

À l’heure actuelle, le blocage du canal de Suez ne semble être qu’une histoire d’intérêt humain. Certains lecteurs qui regardent l’histoire du porte-conteneurs Ever Given de la taille d’un gratte-ciel échoué peuvent le trouver comique et curieux. Vous avez sûrement vu les nombreux mèmes entourant Internet?

Seuls quelques-uns comprennent les ramifications si le navire n’est pas déterré et libéré très bientôt. Mais le blocage du canal de Suez pourrait très bien devenir un problème à la caisse.

METTRE À JOUR: Le canal a rouvert à 10 heures ce matin après avoir été bloqué pendant près d’une semaine. Des centaines de navires restent en arrière et le passage reprendra plus tard dans la journée. En raison des retards massifs et de l’expédition juste à temps, les faits de l’article restent pertinents.

Lloyd’s List a estimé que l’attente coûte environ 9,6 milliards de dollars par jour

Avant que le navire Ever Given ne soit échoué, environ 50 navires par jour traversaient l’étroit canal de Suez, ce qui représente environ 10% du commerce mondial. Ces navires transportaient tout, de l’électronique aux produits chimiques, en passant par le minerai, le pétrole et la nourriture.

Le navire étant logé sur le côté dans le canal, il n’y a pratiquement pas d’itinéraires alternatifs pour l’expédition de marchandises d’Asie vers l’Europe. Une grande partie de cette cargaison est simplement inactive. Il attend actuellement de traverser le canal ou est coincé dans le port. Les propriétaires et les expéditeurs se demandent quoi faire. Placent-ils des paris sur la réouverture prochaine de la chaîne? Ou choisir des alternatives plus coûteuses et plus longues?

De graves ramifications potentielles pour la chaîne d’approvisionnement se profilent

En raison des verrouillages, des restrictions et des arrêts liés au COVID, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont déjà sous le choc.

«Ce n’est qu’un défi de plus pour les opérations de la chaîne d’approvisionnement que nous constatons dans tous les domaines», a déclaré Jonathan Gold, vice-président de la chaîne d’approvisionnement et de la politique douanière de la National Retail Federation. « [We are] voyons déjà la congestion et d’autres choses ayant un impact sur la chaîne d’approvisionnement. C’est une autre chose qui ajoute à cela. »

Un arrêt prolongé à Suez ne fera qu’amplifier ces troubles. L’Europe subirait le coup le plus important car elle repose principalement sur les transferts par le canal. Mais, étant donné la malheureuse économie mondialisée, les États-Unis en ressentiront également les effets.

Que disent les entreprises prises dans la congestion?

Jennifer Bisceglie, experte en résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale et fondatrice et PDG d’Interos Inc., estime qu’il est temps pour les entreprises d’envisager [supply hubs] au lieu d’avoir tous nos œufs sur un seul cargo. »

«Ces choses ne peuvent pas être examinées discrètement», a déclaré Bisceglie. « L’année dernière, vous avez eu ce grand appel au réveil des risques de concentration de la chaîne d’approvisionnement physique de COVID, puis vous avez eu cela en plus. »

Maersk a déclaré à NPR qu’il ne s’engageait à rediriger aucun de ses navires pour le moment car il était trop tôt pour le faire.

La société a déclaré: « bien que hors de notre contrôle, nous nous excusons pour les inconvénients que cet incident pourrait causer à votre entreprise et pour les expéditions critiques. » « [We] vous recommande de contacter votre représentant commercial local pour des dialogues et des devis sur des solutions alternatives, telles que le transport aérien et ferroviaire pour les marchandises urgentes qui sont encore à l’origine ou ailleurs », a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que cela signifie pour le coût d’expédition, les coûts d’exploitation et les prix du pétrole?

Cela dépendra principalement de la durée pendant laquelle le navire restera bloqué et de la rapidité avec laquelle les autres navires pourront rattraper leurs livraisons.

« [A] quelques jours pourraient ne pas avoir un impact significatif », a déclaré John Kartsonas de Breakwave Advisors, une société spécialisée dans la gestion d’actifs et les services de conseil pour les secteurs de l’expédition et des matières premières. Mais il a ajouté que si la situation prend des semaines à se résoudre, il est probable que les tarifs d’expédition commenceront à grimper. Plus de jours en mer signifie que les navires consomment plus de carburant. Cela signifie que les coûts d’exploitation commenceront également à augmenter.

