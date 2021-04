Même si le marché américain s’ouvre, cela n’aidera probablement pas ACB Stock

En tant qu’actionnaire de Cannabis Aurora (NYSE:ACB), Je vais éliminer celui-ci. Ce n’était pas l’une de mes idées les plus brillantes. Dans mon esprit, je me suis déjà résigné à la possibilité très réelle que l’action ACB soit une radiation d’impôt pour moi. Pourtant, s’il y a un espoir pour la firme de cannabis, c’est dans le domaine politique.

Ces dernières années, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a fortement poussé à la légalisation de la marijuana.

De toute évidence, il a vu une ouverture lorsque Joe Biden a remporté la présidence en 2020, avec les démocrates contrôlant le Congrès (bien que par la plus mince des marges).

Il a donc dû être déçu lorsque le président Biden a insisté pour adopter une position moins controversée et modérée sur l’herbe.

Néanmoins, Schumer ne semble pas découragé, faisant quelques-unes des remarques les plus fortes à ce jour concernant la légalisation. Dans une interview à Politico, Schumer a déclaré à propos de la réticence de Biden que «je veux lui faire valoir mes arguments, comme le feront de nombreux autres défenseurs. Mais ensuite, il a ajouté: “Mais à un moment donné, nous allons avancer, point final.”

Sur le papier, j’interprète cette déclaration audacieuse comme un net positif pour le stock ACB et le reste de l’industrie verte. Premièrement, les démocrates ont probablement une petite fenêtre d’opportunité pour faire avancer autant de leurs programmes que possible. Quelque chose me dit que la colère refoulée pourrait faire bouger l’aiguille des républicains.

Deuxièmement, Schumer répète fondamentalement ce que veut le public. Comme je l’ai dit d’innombrables fois dans d’autres articles d’InvestorPlace, les deux tiers des Américains soutiennent la légalisation de la marijuana. Je suis sûr que ce chiffre a augmenté depuis la pandémie du nouveau coronavirus, en partie parce que nous avons tellement d’autres choses à craindre.

En fait, selon le dernier rapport du Pew Research Center, moins de 10% des adultes américains disent que la marijuana ne devrait pas du tout être légale. Ce n’est pas tout à fait la même chose que ci-dessus, mais c’est quand même une nouvelle que les parties prenantes du stock ACB vont prendre.

Mais est-ce suffisant pour changer le récit à plus long terme? J’ai mes doutes.

La politique pourrait également être un vent contraire pour ACB Stock

L’angle politique du stock ACB et des autres investissements à base de cannabis est à la fois intrigant et complexe. Bien sûr, vous devez disposer d’un environnement juridique favorable pour que les entreprises botaniques prospèrent. Mais le rendre trop favorable est bénéfique pour le consommateur, pas nécessairement pour le concurrent commercial.

Non pas que je sache ou quoi que ce soit (parce que je ne le sais absolument pas), la culture du cannabis n’est pas exactement l’effort le plus difficile. Selon le magazine canadien des affaires courantes Maclean’s:

Cultiver du cannabis à la maison n’est pas sorcier. Puisque le cannabis est une «mauvaise herbe», il nécessite peu d’attention – la règle de base est d’éviter le sur-arrosage et la sur-fertilisation – bien que certaines conditions de base doivent être remplies si vous voulez obtenir un produit de qualité décente.

Si tel est le cas, la principale difficulté dans la culture du cannabis a été la crainte que les forces de l’ordre interrompent votre exploitation. Sans cette ombre noire, toute personne disposant des installations et des licences appropriées peut participer au récit sur le cannabis. Mais cela ouvre également la porte à une concurrence intense et à une marchandisation.

Fait intéressant, cependant, une enquête (prépandémique) réalisée par Civilized a révélé que «plus de la moitié des [cannabis] les consommateurs interrogés avaient un revenu familial annuel de 75 000 $ ou plus, contre 44% à ce niveau pour les non-utilisateurs. » Certes, cela défie les stéréotypes des consommateurs de cannabis en tant qu’individus paresseux et drogués.

Cependant, un grand nombre d’utilisateurs de cannabis n’ont pas de revenus aussi élevés, ce qui signifie qu’ils seront sensibles aux prix. De plus, une bonne partie des gens qui gagnent beaucoup d’argent ont été perturbés en raison de la crise de la santé publique. Par conséquent, les Américains sont généralement plus sensibles aux prix de nos jours.

Oui, je connais la tarification folle de l’immobilier, mais je considère également le taux d’épargne personnelle. Il atteint des sommets de plusieurs décennies, ce qui indique qu’en moyenne, les gens économisent de l’argent, pas le dépensent. Cela signifie que de nombreux utilisateurs de cannabis, peut-être la plupart, se concentrent sur le prix plutôt que sur la qualité. Cela ne serait pas utile pour les actions ACB.

Ne suivez pas mon exemple

Vous pourriez trouver étrange que quelqu’un qui possède des actions ACB soit pessimiste à ce sujet. Je ne sais pas quoi vous dire – nous vivons des temps étranges. Ce n’est pas la chose la plus étrange que vous ayez rencontrée, je parierais mon argent là-dessus!

Comme je l’ai dit au début, je traite déjà cela comme une radiation d’impôt dans ma tête. Néanmoins, je pourrais le garder un peu plus longtemps pour voir s’il n’est pas racheté. À ce stade, cela pourrait être le seul potentiel de hausse de cette histoire.

Parce que, comme pourraient le dire mes collègues d’InvestorPlace spécialisés dans l’analyse technique, le graphique ACB a l’air moche. Entre janvier et mars de cette année, l’action ACB pourrait avoir imprimé un motif tête-et-épaules baissier. Cela impliquerait que la négativité actuelle n’est qu’une suite de ce modèle.

Mon point de vue brutal est que vous n’avez pas besoin de me suivre dans cette direction. J’ai fait une erreur sur celui-ci. Cela ne veut pas dire que vous devriez aussi.

