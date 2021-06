Même si nous ne vivrons pas plus de 150 ans, l’espérance de vie peut ainsi être allongée | Vie

Au cours du siècle dernier, les pays les plus riches ont vu leur espérance de vie augmenter, avec des pyramides des âges inversées. Selon une étude récente, l’être humain ne pourra pas dépasser 150 ans, bien qu’il existe un moyen d’y parvenir qui n’a rien à voir avec le développement de thérapies pour les maladies chroniques.

Avec le développement du XXe siècle et au-delà des conflits armés qui se sont produits, l’espérance de vie dans le monde a augmenté, atteignant des niveaux jamais vus auparavant dans les pays les plus riches. Cependant, la croissance doit s’arrêter à un moment donné.

Ainsi, une nouvelle étude publiée dans Nature a analysé, d’une part, les paramètres des tests sanguins et, d’autre part, les niveaux d’activité physique enregistrés par les appareils de Gero, une entreprise de biomédecine.

Ainsi, après avoir étudié toutes ces données, ils ont découvert que les sujets en meilleure santé étaient plus résistants au vieillissement et que ladite résilience était directement liée à des habitudes de vie saines. Au contraire, les sujets ayant les pires habitudes sont devenus moins résilients avec le temps, de manière plus énergique.

Cela s’explique par le taux de récupération du corps humain, qui diminue inévitablement avec le vieillissement. Ainsi, il est de 2 semaines pour les 40 ans en bonne santé, alors que pour les 80 ans, en moyenne, il est d’environ 6 semaines.

“Le vieillissement chez les êtres humains présente des caractéristiques universelles communes à des systèmes complexes qui fonctionnent au bord de la désintégration”, a-t-il expliqué. Peter Fedichev, co-fondateur et PDG de Gero à EurekAlert !. “Ce travail est une démonstration de la façon dont les concepts empruntés aux sciences physiques peuvent être utilisés en biologie pour étudier différents aspects de la sénescence et de la fragilité, afin de produire de puissantes interventions anti-âge.”

Pourquoi développer des thérapies contre les maladies ne signifie pas vivre plus longtemps

Bien que certains articles et études aient fondé la prémisse de l’augmentation de l’espérance de vie sur des améliorations technologiques et sanitaires, cette recherche conclut que, à moins que le vieillissement naturel ne soit retardé, ces changements n’impliqueront aucune avancée dans l’âge potentiel d’un être humain.

En ce sens, cette publication pourrait proposer de nouvelles thérapies qui prolongent le temps de l’humanité dans le monde terrestre. “L’étude peut aider à combler l’écart croissant entre la santé et l’espérance de vie, qui continue de se creuser dans la plupart des pays en développement”, a-t-il déclaré. Brian Kennedy, professeur de biochimie et de physiologie à l’Université nationale de Singapour.

Par conséquent, le plus important ne sera pas de créer de nouvelles thérapies pour traiter les maladies chroniques qui peuvent apparaître avec le vieillissement, mais de développer le modèle pour prolonger la vie des gens.

“Une amélioration spectaculaire de la durée de vie maximale et donc une forte prolongation de la vie en prévenant ou en guérissant la maladie n’est pas possible sans intercepter le processus de vieillissement, cause fondamentale de la perte de résilience sous-jacente”, ont-ils affirmé. Et ils ont conclu : “La poursuite du développement du modèle de vieillissement présenté dans ce travail peut être un pas vers la démonstration expérimentale d’une thérapie dramatique pour prolonger la vie”.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Abraham Andreu.