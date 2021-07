Même si Ripple gagne son procès auprès de la SEC, le jeu de balle crypto n’est pas terminé

Si vous pensiez que comprendre la blockchain était une affaire bancale, vous devriez essayer de suivre la granularité du procès de la Securities and Exchange Commission contre Laboratoires d’ondulation, le fondateur de la XRP (CCC :XRP-USD) crypto-monnaie.

Source : Shutterstock

Dans le débat en cours sur la sécurité, le XRP se trouve au centre d’une discussion beaucoup plus large. Les partisans des crypto-monnaies insistent sur le fait que Ripple Labs n’a rien fait de mal. Malgré leurs réserves antérieures sur l’altcoin, les défenseurs de la blockchain estiment qu’ils doivent considérer le plus grand bien. Si Ripple tombe en panne, la SEC a alors le précédent pour traiter d’autres actifs numériques décentralisés.

Par conséquent, tous les yeux sont rivés sur la société défenderesse alors qu’elle fait pression pour la déposition en temps voulu de l’ancien directeur de la SEC, William Hinman. En un mot, Hinman peut avoir une opinion d’expert favorable à Ripple puisqu’il a fourni des éclaircissements concernant Ethereum (CCC :ETH-USD). Par conséquent, si Ripple peut juxtaposer des similitudes entre le XRP et l’ETH – avec l’implication que le XRP est une pièce crypto, pas une sécurité – cela renforce encore le cas du défendeur.

En outre, la SEC est également sur la sellette avec la sénatrice Elizabeth Warren. Critique des établissements de Wall Street, Warren a écrit une lettre au président de la SEC, Gary Gensler, demandant un cadre pour une législation potentielle visant à réglementer les crypto-monnaies. Selon un rapport de ., Warren a déclaré qu'”elle avait besoin de réponses de Gensler d’ici le 28 juillet sur l’autorité de la SEC pour protéger les consommateurs investissant et négociant des crypto-monnaies, et déterminer quelle action future du Congrès était nécessaire”.

D’où la situation problématique que se trouve la SEC. Si l’agence de réglementation admet que le XRP est comme n’importe quel autre crypto, il affaiblit théoriquement son contrôle sur l’avenir réglementaire des crypto-monnaies – quelque chose que Warren exige fondamentalement.

Pour sa part, la SEC affirme que les opinions préalables de l’ex-directeur Hinman sur Ethereum et Bitcoin (CCC :BTC-USD) étaient les siennes et non celles de l’agence. Mais à la fin, cela pourrait même ne pas avoir d’importance.

XRP pourrait se heurter à une sortie forcée

L’un des « jeux les plus stupides » que vous verrez au baseball s’est produit plus tôt cette année entre les Cubs de Chicago et les Pirates de Pittsburgh. Avec deux retraits en début de troisième manche, Javier Báez a frappé le joueur de troisième but, qui a ensuite lancé au premier pour ce qui aurait dû être un retrait facile.

Vous voyez, Báez n’a pas d’autre choix que de courir vers le premier – et rien de ce qui se passe dans la pièce n’a d’importance tant que le premier est enregistré. Ainsi, le joueur de premier but n’a qu’à attraper le ballon du troisième but et à marcher sur le but.

Mais Báez a habilement appâté le joueur de premier but, retournant plutôt au marbre. Inexplicablement, le joueur de premier but l’a acheté et le chaos a éclaté. Finalement, Báez s’est retrouvé en sécurité à la deuxième place, marquant le baserunner sur la plus stupide des erreurs.

À ce stade, vous vous demandez peut-être : qu’est-ce que cela a à voir avec le XRP ? Eh bien, tout. Au milieu de toutes ces discussions sur la réglementation des crypto-monnaies, en fin de compte, les partisans de la réglementation découvrent que vous ne pouvez pas gérer des actifs décentralisés comme vous le pouvez des actifs centralisés tels que des actions. Par exemple, il n’y a pas d’équipe de protection contre les plongées dans le secteur de la cryptographie.

C’est l’attrait du XRP et de ses semblables : la blockchain est une innovation que vous ne pouvez pas directement empiéter. Mais ce que les autorités réglementaires peuvent faire, c’est s’asseoir en première base et forcer le retrait. En d’autres termes, les investisseurs en crypto peuvent rester dans des terres décentralisées la-la autant qu’ils le souhaitent. Il sera incroyablement difficile pour une agence fiscale de saisir lesdits investisseurs pour des gains en capital si ces gains se présentent sous la forme de transactions similaires.

Mais dès que de vrais dollars entrent en jeu, c’est là que les autorités peuvent réprimer. Ainsi, je ne laisserais pas le bruit du procès Ripple affecter votre processus de prise de décision concernant le XRP.

La situation ne semble pas encourageante

Ce qui devrait sans doute affecter votre décision sur le XRP, c’est sa posture technique. À mon avis, c’est moche, la pièce se débattant sous les moyennes mobiles de 50 et 200 jours. Même une victoire légale pourrait ne pas changer ce récit.

La raison en est que même si XRP est considéré comme une pièce crypto, la réglementation peut toujours frapper les échanges cryptographiques populaires tels que Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). Malheureusement pour les partisans de la blockchain, le procès Ripple n’est peut-être pas une situation unique; c’est-à-dire qu’une victoire ne signifie pas que la SEC ignorera à jamais les crypto-monnaies.

Au lieu de cela, avec des législateurs clés entrant dans le mélange, cela semble être les premières manches d’un long match de football. Par conséquent, je ne serais pas trop excité par le procès d’une manière ou d’une autre. C’est du gouvernement américain dont nous parlons, et il trouvera un moyen de vous avoir.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE sur XRP, ETH et BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.