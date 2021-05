Même Snopes fait exploser l’utilisation du sondage CBS pour dire que 85% des Américains approuvent le discours de Biden – RedState ⋆ .

Nous avons rapporté qu’après le discours de Joe Biden au Congrès, de nombreux démocrates et ceux de gauche diffusaient un sondage CBS News selon lequel 85% de leurs téléspectateurs interrogés avaient approuvé le discours de Biden.

Comme nous l’avons observé, il y avait des problèmes avec cette affirmation au départ, puisque l’échantillon de téléspectateurs était si lourdement pondéré par les démocrates, ce que CBS News a admis, alors même qu’ils essayaient de pousser son importance.

Un nouveau sondage CBS montre que 85% des téléspectateurs approuvent le discours du président Biden au Congrès. @SalvantoCBS dit que les résultats montrent également qu’une majorité de téléspectateurs pensent que les propositions faites par Biden dans son discours «les aideraient directement» https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/8DH4MVMZEJ – CBS News (@CBSNews) 29 avril 2021

Sur 943 téléspectateurs interrogés: 54% étaient des démocrates, 25% étaient des indépendants et seulement 18% étaient des républicains. Il semble également que 3% d’entre eux aient disparu, sans aucune explication sur ce que ces gens étaient, ce qui me fait remettre en question tous leurs autres chiffres.

Beaucoup ont ensuite extrapolé cela à «85% des Américains» ont approuvé le discours, ce qui n’est pas la même chose que 85% des téléspectateurs de CBS qui ont répondu à l’enquête, qui sont fortement orientés vers les démocrates. Ce n’est même pas 85% des téléspectateurs de CBS.

Exemple: Meathead.

85% des Américains ont approuvé ce que le président Biden avait à dire dans son discours à la Nation. Il est temps pour les républicains du Congrès, qui ne représentent rien, de se retirer et de laisser la majorité régner. – Rob Reiner (@robreiner) 29 avril 2021

La nature propagandiste de la façon dont le sondage CBS a été utilisé était si mauvaise et si évidente, que même le vérificateur de faits Snopes a été obligé de qualifier de fausse l’affirmation selon laquelle «85% des Américains approuvaient le discours de Biden».

N’oubliez pas que «les gens qui ont regardé le discours» ne signifie pas «tous les Américains». https://t.co/FGt3AdFeea – snopes.com (@snopes) 29 avril 2021

Cette statistique fait référence au taux d’approbation des Américains qui ont regardé le discours, et non du pays dans son ensemble. Alors que 85% des téléspectateurs ont approuvé le discours, selon CBS News, la majorité de ces téléspectateurs étaient des démocrates.

Même cela n’est pas tout à fait correct, car ce ne sont pas «85% des téléspectateurs», mais 85% des téléspectateurs qui ont répondu à l’enquête.

CBS News a ensuite dû publier ce tweet, affirmant que l’approbation du grand public serait probablement beaucoup plus faible, répétant à nouveau que les téléspectateurs qui ont répondu étaient pour la plupart des démocrates.

Pour réitérer, le sondage de la nuit dernière concernait * les observateurs de la parole * pas tous les Américains. Comme nous l’avons expliqué, 85% de ceux qui ont dit s’accorder approuvaient le discours de Biden -% seraient probablement beaucoup plus faibles dans tout le pays, car l’audience d’hier soir était principalement démocrate. – Kabir Khanna (@kabir_here) 29 avril 2021

De plus, ce qui était drôle, c’est qu’ils ont d’abord contacté 10 420 adultes américains. Seuls 4 211 de ces 10 420 prévoyaient de regarder. Mais il s’est avéré que seulement 943 ont regardé et répondu à l’enquête. Donc, il ne semble pas que trop de personnes parmi les personnes avec lesquelles ils ont contacté étaient même intéressées à regarder et / ou à répondre à l’enquête. Les gens ne sont pas vraiment fascinés par l’idée de regarder Joe Biden pendant un certain temps et de commenter.