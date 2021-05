Meme Stock GameStop lance la plate-forme NFT sur Ethereum et un jeton GME dédié

DeFi

Meme Stock GameStop va lancer la plate-forme NFT sur Ethereum et un jeton GME dédié

Meme stock GameStop (GME), un détaillant de jeux vidéo, est de retour à la hausse cette semaine.

Bien qu’il soit toujours en baisse de 57% par rapport à son sommet historique de près de 483 $ fin janvier, se négociant actuellement autour de 209 $, GME est en hausse de plus de 435% par rapport au creux de 39 $ de la mi-février.

La montée en flèche des prix a également été observée dans d’autres actions meme telles que la société de cinéma AMC Entertainment Holdings (AMC), le fabricant de casques Koss Corp et la société de vêtements Naked Brand Group Ltd.

La dernière pompe de GME pourrait être attribuée à l’entrée de la plate-forme dans l’espace des jetons non fongibles (NFT).

NFT.GameStop.com a été dévoilé mardi avec le message «Power to the Players. Pouvoir aux créateurs. Le pouvoir aux collectionneurs. »

Il sera lancé sur le deuxième plus grand réseau, Ethereum. Actuellement, GameStop recherche des ingénieurs (solidité, react, python), des designers, des gamers, des marketeurs et des leaders communautaires pour sa plateforme, lit-on sur le site.

Peu de détails sont connus sur le projet, mais le code du contrat intelligent indique «Game On Anon» et qu’un jeton dédié GME sera également publié.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.