Meme Stocks: Le n ° 1 des actions Meme à acheter pour une grande cassure à court terme

La semaine dernière, j’ai parlé aux abonnés de la numéro un des actions meme à acheter aujourd’hui pour une grande cassure à court terme.

J’ai dit que ce stock pourrait finir par être le prochain GameStop… ou le suivant AMC… ou le suivant Trèfle… qui ont tous réussi à monter en flèche de plusieurs centaines de pour cent en quelques semaines.

Depuis lors, ce petit penny stock a déjà monté en flèche jusqu’à 23%.

Et je pense que ce rallye ne fait que commencer.

C’est pourquoi, aujourd’hui, je vais vous parler de ce penny meme stock avec un énorme potentiel de rupture.

Non. Ce n’est PAS une opportunité d’investissement à long terme. C’est un commerce à court terme. Et donc, ce n’est pas pour l’argent de votre déjeuner – mais si vous cherchez à jouer à la machine de loto meme, alors ce que je m’apprête à dire vous intéressera…

Mais d’abord, comprenons quelque chose de très important : Meme mania est là pour rester.

C’est à peu près plus que le stock GameStop, ou le stock AMC, ou le stock Clover, ou même l’ensemble du forum WallStreetBets sur Reddit.

Il s’agit d’investisseurs de détail découvrant les puissance d’internet pour coordonner les efforts d’achat et influencer considérablement les cours des actions.

Ils ont utilisé ce pouvoir sur GameStop en janvier. Et encore sur AMC en mai. Et encore sur Clover en juin. Les trois fois, cela a fonctionné mieux que quiconque aurait pu l’imaginer.

Ils utiliseront ce pouvoir à plusieurs reprises, tant qu’il est efficace.

Les investisseurs de détail qui coordonnent leurs efforts d’achat via les forums de médias sociaux deviendront de plus en plus normaux, car ils voient maintenant que, lorsqu’ils sont faits correctement, cela peut fonctionner.

Pas une seule fois. Mais plusieurs fois.

Sans oublier que les plateformes de trading sans commission avec une capacité de levier donnent à une nouvelle génération de traders « Robinhood » les outils dont ils ont besoin pour déplacer des actions.

En d’autres termes, qu’est-il arrivé aux actions GameStop en janvier, aux actions AMC en mai et aux actions Clover en juin, se reproduira. En effet, cela arrivera beaucoup, beaucoup plus de fois.

Hélas, la question à un million de dollars est : Qui est le prochain?

J’ai peut-être la réponse.

Voici la chose à propos des stocks de mèmes. Ils peuvent apparaître aléatoires. Mais ils sont tout sauf aléatoires – parce qu’après tout, il faut un certain ensemble de caractéristiques pour que la stratégie « unissons-nous et conduisons le cours de l’action vers la lune » pour fonctionner.

Tu as besoin d’un bas cours de l’action, pour permettre aux investisseurs particuliers d’en acheter une grande partie.

Tu as besoin d’un petit flotteur, afin qu’un petit groupe d’investisseurs puisse avoir un impact sur un grand changement.

Tu as besoin d’un intérêt court élevé, de sorte que la pression d’achat mène finalement à une courte compression.

Vous avez besoin de beaucoup de élan, pour attirer l’intérêt général.

Compte tenu de ces caractéristiques, je pense qu’une toute petite entreprise de 100 millions de dollars du nom de Vinco Ventures (GROSSE) sera le prochain gros stock de mèmes.

Vinco Ventures est essentiellement une société de chèques en blanc qui cherche à acquérir des sociétés de médias et de contenu numériques.

Ce n’est pas la partie importante. Comme indiqué précédemment, je souligne aujourd’hui l’action Vinco Ventures non pas parce que la thèse haussière fondamentale à long terme est convaincante, mais plutôt parce que cette action a ce qu’il faut pour devenir la prochaine grande action mème.

Prix ​​de l’action bas ? Vérifier. Au moment d’écrire ces lignes, Vinco Ventures se négocie autour de 5 $. Grand prix pour un stock de meme.

Petit flotteur ? Seulement 19 millions d’actions. C’est minuscule. Un petit groupe d’investisseurs pourrait vraiment faire évoluer le prix très rapidement.

Intérêt court élevé ? Tu paries. Vingt pour cent de ce flottant de 19 millions d’actions est vendu à découvert. Cela prépare le stock à une énorme compression à court terme, d’autant plus que beaucoup de ces shorts seront obligés de couvrir si le stock casse 5 $.

Des tonnes d’élan ? Ouais. Tant du côté social que boursier. Sur le plan social, Vinco Ventures est à la mode sur Twitter et Reddit, le volume de mentions ayant fortement augmenté au cours des derniers jours. D’un point de vue technique, l’action a plus que doublé au cours du mois dernier et sort d’une tendance baissière de plusieurs mois de manière puissante.

Ce petit stock complètement hors radar a ce qu’il faut pour être le prochain gros stock de mèmes.

Certes, les risques ici sont énormes. Ce n’est pas une opportunité d’investissement à long terme. Ce n’est pas pour l’argent de votre déjeuner.

Vinco Ventures est l’un de mes meilleurs choix, et à long terme, cette action rapportera aux investisseurs de gros rendements.

Mais ce n’est pas le seul titre à forte croissance et à rendement élevé sur mon radar aujourd’hui.

En fait, j’ai plus de 40 actions d’hypercroissance dans mon Investisseur innovant service de newsletter qui pourrait marquer des rendements similaires à ceux d’Amazon au cours des prochains mois et années.

Ces actions comprennent la start-up de véhicules autonomes la plus excitante au monde, un stock de « Digitainment » de classe mondiale créant les éléments constitutifs du métaverse, une entreprise que nous croyons pleinement être un « tueur de Tesla » et bien d’autres.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

