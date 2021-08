Meme Stocks Mania : qu’est-il arrivé aux actions GME et AMC aujourd’hui ?

Il semble que les actions meme aient décidé de revenir sous les projecteurs aujourd’hui. Dans un après-midi apparemment sans nouvelles pour la quasi-classe d’actifs, les géants de l’action meme GameStop (NYSE :GME) et AMC (NYSE :AMC) les deux ont augmenté pour certains de leurs plus gros gains en après-midi depuis des semaines. Alors, qu’est-ce qui se cache derrière cette manie des stocks de mèmes et son énorme élan de prix?

Source : TY Lim / Shutterstock.com

La réponse courte : rien, vraiment. Aucun bénéfice haussier, aucune acquisition ou annonce importante de ces marques ne catalyse les gains. Il semble plutôt que les amateurs d’actions meme et les investisseurs à court terme soient à l’origine de la croissance.

Le volume des transactions sur le marché boursier meme est bien au-delà des moyennes quotidiennes. L’action GME a vu plus de 14 millions d’actions échangées contre une moyenne quotidienne de 5,3 millions ; dans le même temps, AMC a vu 221 millions d’actions échangées contre une moyenne de 169 millions.

Meme Stocks Mania prend son envol avec GME et AMC Bull Runs

Le volume des transactions déclenche une autre compression courte entre les deux actions ; GME a 17% de son flottant vendu à découvert, tandis que 16% du flottant d’AMC est à découvert. En conséquence, l’action GME a grimpé de 27% dans l’après-midi et AMC a augmenté de plus de 20%. Les compressions n’étaient pas non plus reléguées à GameStop et AMC – des jeux de mème populaires Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) et Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) ont augmenté de 10 % et 6 %, respectivement, bien que les deux se soient négociés à des volumes inférieurs à la moyenne.

Ce qui est intéressant avec les compressions, c’est qu’elles se sont toutes produites à peu près au même moment. Après s’être négociés latéralement tout au long de la matinée, ces actions ont commencé à connaître une appréciation rapide commençant juste après 13 h HNE. Cela suggère que les efforts ont été coordonnés entre les canaux de discussion sur l’investissement de détail. De nos jours, de nombreuses discussions sur les stocks de mèmes et les short squeezes sont reléguées à des plateformes comme Telegram et Discord.

La dynamique des prix surprend même les investisseurs de Mecca r/WallStreetBets par surprise. On peut voir que les mentions des tickers GME et AMC ont stagné jusqu’à l’heure où la dynamique des prix a commencé à monter en flèche, après quoi, les mentions ont augmenté de façon exponentielle. Cela suggère que le babillard n’est pas à l’origine de cet effort d’achat coordonné.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.