Meme Stocks News: Pourquoi Reddit nomme GME, AMC, KOSS, BB et EXPR se rallient aujourd’hui

Les actions Meme font de nouveau la une des journaux alors qu’un rallye massif envoie les actions de certains des investissements préférés de Reddit à la hausse.

Source: Mehaniq / Shutterstock.com

Alors, pourquoi les stocks de meme sont-ils à nouveau à la hausse? Cela n’a rien à voir avec les nouvelles récentes sur les stocks de mèmes. Au lieu de cela, il semble que Reddit ait choisi maintenant comme le moment d’augmenter les actions avec de nombreux investisseurs se ralliant autour d’eux.

Jetons un coup d’œil à la façon dont cette nouvelle affecte les actions des actions meme ci-dessous.

GameStop (NYSE:GME) voit les actions bondir de plus de 10% ce matin alors que quelque 7,8 millions d’actions changent de mains. Le volume de négociation moyen quotidien de la société est de 16,6 millions d’actions.

Divertissement AMC (NYSE:AMC) les actions augmentent de plus de 12%, plus de 112 millions d’actions échangées. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est d’environ 84 millions d’actions.

Koss (NASDAQ:KOSS) a commencé fort avant de chuter et ne progresse plus que légèrement avec quelque 2,5 millions d’actions en mouvement. Le volume de négociation moyen quotidien de la société est de 3,5 millions d’actions.

La mûre (NYSE:BB) les actions gagnent près de 11% ce matin avec plus de 8,5 millions d’actions changeant de mains. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est de 12,1 millions d’actions.

Express (NYSE:EXPR) le titre reçoit une augmentation de plus de 8% avec environ 6,8 millions d’actions échangées. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est de 11,4 millions d’actions.

Bien sûr, le WallStreetBets Reddit mangeait les nouvelles d’aujourd’hui. Les commerçants du sous-répertoire ont célébré la nouvelle de la flambée des stocks de mèmes de la meilleure façon possible: avec des mèmes. Vous pouvez consulter ces liens pour voir certains des meilleurs partagés sur le subreddit.

Les investisseurs qui veulent voir ce qui se passe d’autre avec le marché boursier en dehors des actions meme ont de la chance!

InvestorPlace.com offre une large couverture pour diverses parties du marché boursier. Voici quelques exemples de ce que nous avons examiné aujourd’hui: ZipRecruiter IPO, pourquoi Chirurgie Asensus (NYSEMKT:ASXC) est en hausse aujourd’hui, ainsi que les plus grands mouvements boursiers pré-marché. Vous pouvez consulter tout ce contenu sur les liens suivants.

Plus d’actualités boursières mercredi

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des fraudeurs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques. En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer