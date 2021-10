Meme Stocks Today: ce que les investisseurs disent de WISH Stock alors que les actions franchissent la barre des 6 $

Les stocks de mèmes sont en mouvement aujourd’hui et ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) les actions sont parmi elles avec des prix en hausse aux côtés du bavardage des investisseurs.

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Nous assistons également aujourd’hui à de fortes transactions sur les actions WISH. Cela a quelque 91 millions d’actions qui changent de mains au moment de la rédaction de cet article. C’est tout à fait l’augmentation par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 37 millions d’actions.

Bien sûr, nous devons noter que l’action WISH est fermement dans la catégorie des centimes. Cela signifie que tous les commerçants qui envisagent de se lancer doivent le faire en sachant que la pompe d’aujourd’hui pourrait se transformer en décharge à tout moment.

En gardant cela à l’esprit, voici ce que les investisseurs disent de l’action meme WISH aujourd’hui.

$WISH Breaks abv $6 …… Pouvons-nous voir un autre mouvement de 100% en seulement 2 jours ? pic.twitter.com/JAhnaseCnb

L’analyse technique $WISH du graphique montre les niveaux de résistance/support suivants en utilisant les règles de Fibonaci ! Intéressant de voir également que la cassure d’hier était en quelque sorte prévisible sur la base du graphique… partagez tout 😉 pic.twitter.com/Lcg9RPdhxr

$WISH DD🧑‍🚀

•

La prochaine pression ?🍋

•

Énorme discussion sur @ChatterQuant avec des achats massifs de volumes cet après-midi🧐

•

J’ai mentionné dans un précédent DD que nous avons peut-être trouvé le bas de ce nom autour de 5 $ et cela semble probable🔒

•

Si nous pouvons effacer la résistance à 7,8 et 10, attendez-vous à 20 $ pic.twitter.com/jBIP9j3oKz

– John Trades (@JPATrades) 20 octobre 2021