Même Thomas Muller ne pense pas que le Bayern Munich méritait sa victoire sur le Borussia Dortmund

C’est le lendemain du plus grand match du football allemand, et les débats ont déjà tourné à la farce. « Controversé » serait un euphémisme – cette édition de Der Klassiker laissera les fans du Bayern Munich et du Borussia Dortmund insatisfaits du résultat. L’arbitre Felix Zwayer est l’homme à blâmer, principalement en raison de deux appels de pénalité – un qui a été donné (le handball de Hummels dans la surface) et un non donné (la faute de Lucas Hernandez sur Marco Reus).

Le Bayern Munich a peut-être gagné 3-2, mais les décisions arbitrales douteuses signifient que ce match portera à jamais les stigmates de la controverse. C’est tellement mauvais que même Thomas Muller, M. Bayern lui-même, ne peut pas affirmer clairement que son équipe méritait de gagner. S’adressant aux médias après le match, Muller a exprimé des doutes clairs sur les performances de l’équipe :

Müller : « Le premier but de Dortmund nous a probablement aidé. Nous sommes entrés dans les trous assez facilement par la suite, les buts ont été marqués après des erreurs. Nous aurions dû prendre l’avantage en première mi-temps – En deuxième mi-temps, je ne sais pas si nous méritait de gagner de la façon dont nous avons joué » – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 4 décembre 2021

Bien sûr, ce qui est fait est fait, et aucune plainte ne changera le résultat. Parfois, les arbitres ont de mauvais matchs. Alors pourquoi s’embêter à en parler ?

Le fait est que mériter une victoire signifie plus qu’une victoire morale. C’est un signe de la performance de l’équipe. Muller critique clairement la façon dont le Bayern a joué en seconde période. Pensez-y – si l’équipe joue comme ça contre le BVB, alors que se passera-t-il contre Man City ? Real Madrid? Liverpool ? Si c’est tout ce dont nous sommes capables, alors les ambitions du club en Ligue des champions sont vouées à l’échec.

Ce n’était pas une victoire qui inspire confiance. En fait, cela soulève plus de questions que de réponses. Après avoir pris un bon départ plus tôt dans la saison, l’équipe de Julian Nagelsmann a commencé à rafler les victoires avec une marge d’un but. Le match du BVB était le troisième d’affilée et le plus controversé de tous. L’équipe n’a pas l’air convaincante, et c’est le problème de l’entraîneur. Les choses doivent changer dans les mois à venir. Le Bayern Munich peut mieux jouer que ça.

Soit dit en passant, il se trouve que nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, où nous avons discuté en détail du résultat de ce match. Pourquoi ne pas consulter notre émission d’après-match ci-dessous ou sur ce lien ?