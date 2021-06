Meme Trade Mania: la hausse des actions AMC pourrait être la chute de Dogecoin

L’histoire boursière la plus chaude cette semaine est AMC (NYSE :AMC) envolée stupéfiante. La chaîne de cinéma en difficulté a été laissée pour morte l’hiver dernier, avec un stock à seulement 2 $. Compte tenu de son endettement écrasant, AMC semblait se diriger vers la faillite. Maintenant, cependant, le Reddit les commerçants se sont tournés vers AMC, faisant grimper son stock de milliers de pour cent. Ce rallye n’est cependant pas gratuit. Les traders de mèmes ont probablement dû vendre d’autres positions, telles que Dogecoin (CCC :DOGE-USD) pour financer leurs achats AMC.

Source : Shutterstock

En effet, il n’est guère surprenant que les actions de mèmes comme AMC, Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) et Express (NYSE :EXPR) repartent en flèche maintenant que la crypto-monnaie s’est écrasée. Une fois que la crypto a cessé de monter en flèche, les traders d’argent rapide voulaient quelque chose de nouveau sur lequel se concentrer. Avec certaines maisons de courtage comme Robin des Bois permettant aux traders d’acheter des cryptos et des actions directement sur le même compte, cela a facilité la rotation de l’argent au sein de ces classes d’actifs.

Pendant ce temps, l’énergie autour de Dogecoin diminue. Cela est dû à de multiples facteurs, notamment le crash général de la crypto-monnaie et le fait que les fondamentaux de Dogecoin ont été de plus en plus surveillés ces dernières semaines.

Cependant, un autre gros problème est que le “Dogefather”, Elon Musk, a un peu atténué son enthousiasme pour Dogecoin.

Musk recule Dogecoin

L’un des principaux moteurs de la montée de Dogecoin à près de 1 $ chacun a été le soutien vigoureux d’Elon Musk. Auparavant, Musk avait une opinion favorable de la plupart des actifs cryptographiques, y compris Bitcoin (CCC :BTC-USD). Tesla (NASDAQ :TSLA), par exemple, acceptait le Bitcoin pour les achats de véhicules.

Le mois dernier, cependant, Musk a largué Bitcoin, citant des préoccupations concernant l’efficacité énergétique. Au lieu de cela, Musk a déclaré qu’il travaillait avec les développeurs de Dogecoin pour essayer de le renforcer comme alternative à d’autres cryptos pour des transactions plus rapides et moins énergivores. Musk est également allé sur Saturday Night Live à cette époque pour diffuser le message de Dogecoin.

Depuis lors, cependant, Musk a encore changé. Maintenant, il adopte une position plus conciliante envers Bitcoin en mettant l’accent sur l’aide à la prospérité de l’écosystème de la crypto-monnaie dans son ensemble. Dans ce cadre, il a fait amende honorable avec certains des plus gros bailleurs de Bitcoin. Tout va bien. Cependant, cela va à l’encontre du récit Dogecoin-as-superior-to-Bitcoin qu’il avait précédemment construit.

Quelques signes positifs

Ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour Dogecoin. Le prix a rebondi mercredi après une longue tendance baissière. D’une part, Musk a publié un nouveau tweet sur Dogecoin montrant une photo de sa supposée jeunesse avec le symbole Doge superposé. Cela a ravivé l’attention des commerçants sur Dogecoin.

Une autre évolution importante est que Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) autorise les transferts entrants de Dogecoin sur sa plateforme Coinbase Pro. Cela devrait donner à la monnaie plus de liquidité et d’utilité, car Coinbase est l’un des échanges cryptographiques les plus fiables aux États-Unis. Cependant, être accepté par Coinbase contribue à renforcer l’idée que Dogecoin devient un actif cryptographique sérieux plutôt qu’une simple fantaisie passagère.

Verdict Dogecoin

Dogecoin est né un mème. Et, malgré quelques efforts, il n’a pas réussi à devenir un élément technologique ou un investissement plus sérieux, du moins jusqu’à présent. Son prix vit et meurt sur des choses telles que les mentions de célébrités, les tweets et les publications Reddit.

Et, soyons francs, Dogecoin est l’histoire du mois dernier. À l’heure actuelle, toute l’énergie des mèmes est concentrée sur AMC et des actions similaires avec un potentiel de short-squeeze. Tant que ce sera le cas, Dogecoin ne s’en tirera pas bien.

Maintenant, pour être clair, l’énergie d’Internet peut tourner à la va-vite. Dans quelques semaines, l’enthousiasme boursier pourrait prendre fin et l’attention pourrait revenir sur la crypto. C’est possible. Mais jusqu’à ce que vous en voyiez des signes, Dogecoin sera un commerce risqué. Compte tenu du manque de valeur fondamentale sous-jacente de Dogecoin, son prix est particulièrement sujet aux fluctuations basées sur le sentiment. C’est un endroit dangereux en ce moment, car les commerçants ont déplacé leur attention ailleurs.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.