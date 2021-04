04/05/2021

À 17:19 CEST

le Manchester City reçoit le Borussia Dortmund de Erling Haaland ce mardi. En pleine spéculation sur l’avenir de l’attaquant norvégien, les «bleu ciel» ont dans leur voracité et le talent offensif des Allemands leur prochaine pierre d’achoppement en Ligue des champions.

Pep Guardiola Il a parlé avant le crash, lors d’une conférence de presse. Le nom de Haaland était le grand protagoniste, et bien que le Catalan ait reconnu que «Même un aveugle voit que Haaland est très bon», Il ne voulait pas beaucoup spéculer sur sa situation: «Je comprends les questions sur Haaland, mais je préfère ne pas parler davantage du compte».

Guardiola a reconnu que l’élimination de l’an dernier contre Lyon leur avait beaucoup fait mal, a affirmé que cette ville faisait déjà partie des plus grands d’Europe et a mis en garde contre les dangers du Borussia Dortmund. Telles étaient ses phrases les plus marquantes lors d’une conférence de presse.

À propos de Haaland

«Si Haaland coûtera plus de 100 millions? Aucune idée. C’est une question pour le BVB ou ses agents, je ne sais pas & rdquor;

«Je comprends qu’ils me posent des questions ces jours-ci sur Haaland, c’est un attaquant exceptionnel, mais vous comprendrez aussi qu’il ne va pas beaucoup répondre sur sa signature ou sa situation & rdquor;

«Tout ce que je peux dire à propos de Haaland, c’est qu’il est un attaquant exceptionnel. Avec son âge et ses chiffres, il est spectaculaire. C’est tout & rdquor;

«À cet âge, marquer autant de buts n’a pas été vu beaucoup dans l’histoire. Un aveugle pourrait voir que Haaland est un bon attaquant & rdquor;

Défaite contre Lyon

«Bien sûr, la défaite contre Lyon était dans ma tête. C’était le dernier match de l’année, en été, je pensais beaucoup à lui et c’était douloureux, bien sûr. Mais à la fin que pouvons-nous faire? Relevez-vous, préparez-vous pour la prochaine saison et réessayez. Mais de toute évidence, celui de l’année dernière a fait mal. Peut-être plus pour être la fin de l’année & rdquor;

City est-il un grand en Europe?

«Nous sommes déjà un grand club. Mais, de toute évidence, nous voulons tous nous améliorer et réaliser ce que nous n’avons pas encore réalisé. Cependant, le simple fait de l’aimer beaucoup ne nous fera pas gagner de matchs & rdquor;

Transferts de la ville

«Dépenser beaucoup d’argent pour un footballeur ne vous donne pas un avantage pour remporter tous les titres. C’est un sport d’équipe.

«Jusqu’à aujourd’hui, le club a décidé de ne pas dépenser plus de 100 millions pour un footballeur. Peut-être le feront-ils à l’avenir, car ils croient que c’est le meilleur intérêt du club, mais jusqu’à présent, il en a été décidé ainsi & rdquor;

À propos de Gündogan

«Gündogan mérite le rôle de leader dans l’équipe en raison de ce qu’il fait sur le terrain. C’est sa façon de s’exprimer et de montrer son talent. Je suis ravi de la reconnaissance qu’il a maintenant, car les bonnes personnes méritent de bonnes choses. Je sais comment Gündo s’est comporté quand il a traversé des moments où il ne jouait pas autant. Je ne l’oublie pas. C’est un gars qui donne la priorité au bien de l’équipe sur tout & rdquor;

À propos de Dortmund

«Je prépare ce match contre le Borussia Dortmund de la même manière que j’ai préparé, je ne sais pas, le match de FA Cup contre Everton, ou tous les précédents. Nous essaierons d’inculquer des concepts spécifiques aux joueurs, et à partir de là, nous irons gagner la partie. Ne pas marquer autant de buts, ou ne pas rentrer. Nous irons gagner le match. Et à Dortmund, nous ferons de même. Allez pour gagner & rdquor;

«Cette saison, cela leur a coûté plus d’être régulier, mais leur qualité individuelle est indéniable. On peut parler de nombreux noms: Hummels, Can, Dahoud, Haaland, Sancho, Hazard, Reus, Brandt & mldr; Quand j’analyse une équipe, je ne regarde jamais le classement. C’est un match de foot, c’est deux équipes, c’est ce qui se passe dans ces 90 minutes & rdquor;