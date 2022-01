Même vaccin Covid qui a été administré comme 2 premières doses à administrer comme dose de précaution: Govt

Dans le cadre du programme national de vaccination contre le COVID-19, plus de 148 doses de vaccin crore ont été administrées avec succès.

Le Centre a déclaré jeudi à tous les États et UT que le même vaccin COVID-19 qui a été administré sous forme de deux premières doses serait administré à titre de précaution aux travailleurs de la santé et de première ligne, en plus des personnes âgées souffrant de comorbidités, dont l’inoculation commencerait à partir de 10 janvier.

Les hôpitaux privés qui fonctionnent comme des centres de vaccination Covid peuvent vacciner leur personnel (médecins, ambulanciers paramédicaux, etc.) à l’hôpital lui-même, a déclaré le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan dans une lettre aux États et territoires de l’Union.

Ils peuvent choisir de supporter le coût et de fournir la dose de précaution gratuitement à leur personnel, qui est éligible et dû, ou ils peuvent fournir la vaccination et la faire payer.

Bhushan a déclaré que 91% de la population adulte a reçu au moins une dose et 66% a été complètement vacciné. Plus de 17% des adolescents âgés de 15 à 18 ans ont également été vaccinés avec la première dose dans les trois jours suivant le début de la vaccination pour ce groupe d’âge, a-t-il déclaré.

« Ce sont toutes des réalisations marquantes », a déclaré le secrétaire à la Santé.

« Le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) a recommandé l’administration d’un vaccin homologue pour les HCWS, les FLWS et les personnes âgées (plus de 60 ans) présentant des comorbidités, c’est-à-dire que le même vaccin qui a été administré pour les deux doses précédentes serait administré comme dose de précaution aux bénéficiaires éligibles », a déclaré Bhushan dans la lettre.

« L’administration d’une dose de précaution à tous les HCWS et FLWS éligibles des forces armées, des forces spéciales relevant du ministère de l’Intérieur et du secrétariat du Cabinet peut également être facilitée comme cela a été fait lors de leur vaccination primaire à deux doses », a-t-il déclaré dans la lettre adressée à secrétaire en chef supplémentaire, secrétaire principal, secrétaire (santé) de tous les États et UT.

